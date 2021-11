Urk vreest rellen, corona-demonstratie in Amsterdam afgelast

De gemeente Urk drukt inwoners in een open brief op het hart niet te gaan rellen tegen de coronamaatregelen. Vorige week zaterdag werd het notoir ongevaccineerde vissersdorp geteisterd door vernielingen van opstandige jongeren nadat er op sociale media oproepen rondgingen om te protesteren tegen de coronamaatregelen.

“Hoe ver moet het komen? Hoe ver laten we dit gaan?” vragen het gemeentebestuur en de gemeenteraad in de brief met de titel ‘Hoe groos zijn wij nog op Urk?!’. De brief wordt verspreid via sociale media en de plaatselijke pers.

“Realiseren we ons wat dit met de bewoners van Urk doet? En wat doet het met het beeld van Urk? Weten we dat het ons allemaal veel geld kost om de rotzooi op te ruimen? Dat we daardoor allemaal meer gemeentelijke belastingen moeten gaan betalen? Laten we deze groep jongeren hun eigen toekomst en die van anderen vergooien?” (…) Daarom deze OPROEP aan alle ouders, ouderlingen, leraren, ondernemers en alle anderen die contact hebben met deze rellende jongeren: Help ons samen sterk te staan en laat ons samen het tij keren. Help ons deze jeugd te behoeden voor het vergooien van hun eigen toekomst. Help ons voorkomen dat Urk ‘vergaat’ waar we met z’n allen bij staan. Deze jongeren zijn nog te jong om de sociale, financiële en economische gevolgen te overzien. Dus moeten wij hen daarbij helpen: ga het gesprek met hen aan, wijs hen op de gevolgen en houd hen desnoods thuis om rellen te voorkomen.”

Omroep Flevoland schrijft dat vrijdag op diverse plaatsen in de gemeente camera’s zijn opgehangen.

In Amsterdam is een voor zaterdagmiddag geplande demonstratie door de organisatie afgelast. AT5 schrijft:

Om 14.00 uur zou op de Dam de demonstratie beginnen tegen de coronamaatregelen. De 2G-maatregel, sluitingstijd voor horeca en de mondkapjesplicht zouden aan bod komen. De organisatie verwachtte rond de 10.000 deelnemers. Hilda Slofstra is organisator van de demonstratie namens World Wilde Demonstration Nederland. Na de rellen in Rotterdam gisterenavond is er volgens Slofstra te veel boosheid en woede. “Onze demonstratie stond ook in het teken van World Childrens Day, het voelt op dit moment niet goed. De veiligheid van demonstranten staat voorop.” De gemeente bevestigt de annulering van de demonstratie.

Een andere organisator, de met extreemrechts sympathiserende Michel Reijinga, is het niet eens met de afgelasting en verwacht toch nog een grote opkomst.