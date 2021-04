Ursula Von Der Leyen luid en duidelijk: Sofagate bij Erdogan was seksisme

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen was maandag in een verklaring luid en duidelijk: haar behandeling tijdens een bezoek aan de Turkse president Erdogan was seksistisch. Tijdens de ontmoeting in Ankara bood Erdogan alleen EU-president Charles Michel een stoel aan, Von Der Leyen moest op de bank plaatsnemen. Michel deed ondertussen of zijn neus bloedde en bleef gewoon zitten.

De affaire is inmiddels “sofagate” gedoopt. In een debat met het Europees Parlement kwam Von Der Leyen op de zaak terug en gaf zowel Erdogan als Michel een veeg uit de pan:

Ik ben de eerste vrouw die president van de Europese Commissie is. Ik ben de president van de Europese Commissie. En dat is hoe ik verwachtte behandeld te worden toen ik twee weken geleden Turkije bezocht. Als een Commissie-president. Maar dat gebeurde niet. Ik kan in de Europese verdragen geen enkele rechtvaardiging vinden voor de manier hoe ik behandeld werd. En dus moet ik concluderen dat het gebeurde omdat ik een vrouw ben. Ik voelde me gekwetst en ik voelde me alleen. Als vrouw en als Europeaan.

Von Der Leyen vroeg zich hardop af of het anders geweest was als ze een pak en stropdas had gedragen. Ook wees ze erop dat bij eerdere ontmoetingen tussen Erdogan en EU-leiders geen stoelentekort was. ‘Maar daar waren dan ook geen vrouwen aanwezig.’ Beelden van de affaire, met een verbouwereerde Von Der Leyen die luid en duidelijk “Ehm” zegt, gingen de wereld over. Von Der Leyen zei ook dat dit moment toevallig op camera was vastgelegd, maar dat zo’n behandeling voor veel vrouwen een dagelijkse gang van zaken is, zonder dat het in beeld komt.

Na het incident heeft EU-president Michel in alle toonaarden ontkent dat zijn rol in het geheel ingegeven was door seksisme. Hij zou zijn blijven zitten om Erdogan niet te schofferen. Hij kon met zijn verklaring op weinig sympathie rekenen van een groot deel van de Europarlementariërs. Veel van hen vonden dat Michel zich moest schamen voor de behandeling van Von Der Leyen en voor het schaden van het imago van de hele Europese Unie.

Aan het eind van het debat kreeg Michel, die tijdens de toespraak van Von Der Leyen stoïcijns voor zich uit bleef kijken, zelf nog het woord. Hij sprak van een stevig debat en zei zich als vader van twee dochters in te zetten voor een wereld waarin mannen en vrouwen gelijke kansen en gelijke rechten hebben. In tegenstelling tot na de verklaring van Von Der Leyen, bleef het na de woorden van Michel oorverdovend stil in het parlement.

