Utrecht krijgt monument om slavernijverleden te herdenken

Utrecht krijgt in 2023 een monument voor de herdenking van het slavernijverleden. De gemeenteraad nam daar in de nacht van donderdag op vrijdag een motie voor aan. Een ruime meerderheid stemde voor. Op 1 juli 2023, de jaarlijkse Keti Koti-viering, wordt het monument onthuld.

De gemeenteraad noemt de beslissing: “Een zichtbare erkenning voor het leed dat slavernij eeuwenlang heeft aangericht en tot op de dag van vandaag haar sporen nalaat bij leven.” Behalve de onthulling van het monument zal Utrecht dat jaar ook diverse tentoonstellingen, voorstellingen en debatten organiseren rondom het thema slavernijverleden.

Leroy Lucas, mede-organisator van de Black Lives Matter-demonstraties in Utrecht, schreef na het op zijn Facebook dat het monument niet alleen een erkenning van zwart leed is, “maar het feit dat het er komt een teken dat ook onze dromen onze wensen en onze levens gezien worden en dat het duidelijk is voor een ieder dat wij onderdeel zijn van de weefsels van waar Utrecht uit bestaat”.

cc-foto: braico