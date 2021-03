Utrechtse straat treitert alleenstaande moeder-opvang de wijk uit

Een opvanghuis voor alleenstaande moeders en kinderen in de Utrechtse straat Minhof wijkt voor buurtterreur. Het aangewezen pand werd deze week beklad door omwonenden. De gemeente en wonincorporatie Portaal besloten vervolgens dat het pand niet geschikt was voor de beoogde bestemming. Dat meldt het AD.

De woning moest dienen als tijdelijke opvanglocatie voor alleenstaande moeders in nood. ‘De gemeente zocht een woning in de buurt van het centrum en dit huis leek te voldoen,’ aldus Esther Visser van Portaal. De omwonenden dachten daar heel anders over en bekladden het huis. ‘Hier geen opvanghuis. Stop,’ werd met witte verf op de ramen en voordeur geschreven.

Omwonenden laten desgevraagd weten geen opvanghuis in de straat te willen, omdat er tussen 2008 en 2015 ook een in de wijk zat en dat zou voor overlast hebben gezorgd. De gemeente laat weten op zoek te gaan naar andere geschikte woningen: ‘Het is een kwetsbare doelgroep, voor wie je een veilige locatie wil garanderen.’

Beeld: Google Streetview