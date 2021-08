UvA-docent neemt ontslag om ‘eugenetische’ covid-aanpak universiteit en kabinet

Docent Literatuurwetenschappen Matt Cornell heeft zijn ontslag ingediend bij de Universiteit van Amsterdam (UvA) vanwege diens aanpak van de coronabestrijding. Dat schrijft Cornell zelf in een opiniestuk in universiteitskrant Folia. Cornell heeft geen goed woord over voor de beslissing de anderhalvemeterregel los te laten en studenten toestaat zonder mondkapjes college te volgen. ‘Na acht jaar als docent en onderzoeker aan de UvA trek ik me terug uit protest tegen deze eugenetische benadering van de pandemie,’ aldus Cornell.

De docent en podcaster wijst erop dat ondanks de nog altijd niet onder controle zijnde pandemie. het kabinet Rutte ‘de weg vrijgemaakt [heeft] voor heropening van het hoger onderwijs zonder afstandsregels, en net als veel andere financieel georiënteerde bedrijven in Nederland heeft de Universiteit van Amsterdam ervoor gekozen om zich te richten op wat mag in plaats van op wat verantwoordelijk is’:

Het is belangrijk op te merken dat zowel de GGD als het eigen team van experts van de overheid (het Outbreak Management Team), op dit moment specifiek afraden om universiteiten te heropenen. Door verder te gaan met heropening volgt de universiteit effectief het voorbeeld van het conservatieve kabinet-Rutte, en zeker niet het advies van nationale of internationale volksgezondheidsdeskundigen. De Universiteit van Amsterdam is daarmee medeplichtig aan de beschamende aanpak van het kabinet Rutte van de pandemie.

Volgens Cornell is het ook uiterst laakbaar dat de UvA in de herfst van 2020, toen al duidelijk werd dat een lockdown niet te voorkomen was, veel universiteitscampussen alsnog hun deuren openden alsof er niets aan de hand was. Nieuwe studenten zouden zijn gelokt met de belofte van een ‘relatief normaal “hybride” schooljaar. Het veiligstellen van collegegelden zou voor de universiteit zwaarder hebben gewogen dan ‘sociale verantwoordelijkheid of intellectuele oprechtheid’. Terwijl de beroepsbevolking het advies kreeg thuis te werken, werd van studenten verwacht dat zij in het overvolle openbaar vervoer zouden stappen om vervolgens zonder mondkapjes in slecht geventileerde ruimtes college te volgen. ‘Het aanwezigheidsbeleid werd streng gehandhaafd, waardoor de kans groter werd dat een zieke student toch naar de campus zou komen en de infectie zou verspreiden. Uitbraken in krappe studentenwoningen waren aan de orde van de dag.’

Cornell geeft in zijn opiniestuk niet alleen de UvA en het kabinet-Rutte een veeg uit de pan, maar haalt ook stevig uit naar het RIVM vanwege het onnavolgbare coronabeleid:

Dit beleid wordt gerechtvaardigd op basis van dubieuze wetenschappelijke adviezen van het RIVM en diens arrogante leider Jaap van Dissel. Een van de foutieve beweringen is dat het virus zich niet via aerosolen verspreidt (dat doet het wel), dat het zich niet asymptomatisch verspreidt (dat doet het wel), dat kinderen niet besmet raken of het virus verspreiden (dat doen ze wel), en dat maskers niet werken (dat doen ze wel). Deze beweringen zijn allemaal weerlegd door de internationale wetenschappelijke gemeenschap, en zelfs door veel Nederlandse onderzoekers. Maar er werd van ons verwacht dat we deden alsof ze waar waren, zodat het land groepsimmuniteit kon blijven nastreven en het zakenleven gewoon kon doorgaan.

Volgens Cornell is er maar één juiste aanpak en dat is fysiek onderwijs uitsluitend toegankelijk maken voor volledig gevaccineerde studenten. Ongevaccineerden zouden online onderwijs moeten blijven volgen. In plaats daarvan kiest de universiteit ervoor om het onderwijs weer volledig toegankelijk voor iedereen te maken, aangezien alle studenten de kans hebben gehad zich te laten vaccineren:

Deskundigen op het gebied van de volksgezondheid vergelijken vaccins met een regenjas. Bij zacht weer bieden ze een goede bescherming, maar als het regent, kun je nog steeds nat worden. En het stormt in Nederland. Dagelijks raken bijna 3.000 mensen besmet, het testpositiviteitspercentage is een alarmerende 16% en de gemeente Amsterdam zit op het hoogste risiconiveau dat door het RIVM is vastgesteld. Studenten en medewerkers komen terug van hun zomervakantie, en sommigen van hen zullen onbedoeld Delta (of iets ergers) mee terug nemen.

Voor Cornell blijft er dus nog maar een optie over:

Ik zal me niet bij hen aansluiten. Na acht jaar als docent en onderzoeker aan de UvA trek ik me terug uit protest tegen deze eugenetische benadering van de pandemie. Omdat de UvA niets heeft gedaan om zich op deze storm voor te bereiden, ga ik schuilen. Ik ga weg.

Thank you to Folia for publishing my essay on why I’m leaving the @uva_amsterdam & Amsterdam University College. https://t.co/n4Hwr8tneF — Matt Cornell (@mattcornell) August 23, 2021

cc-foto: NiederlandeNet