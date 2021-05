Vaccinatie-effect zichtbaar in Engeland: nul coronadoden

Wat het effect is van een succesvolle vaccinatiecampagne, was maandag zichtbaar in Groot-Brittannië. Zowel in Engeland, Schotland als Noord-Ierland werden nul coronadoden gemeld. Alleen Wales bevestigde nog vier overlijdens als gevolg van het coronavirus. Het aantal besmettingen is fors gedaald.

Maandag kondigde de Britse premier Boris Johnson nieuwe versoepelingen in de coronamaatregelen aan. Zo mag er weer geknuffeld worden en nadat eerder de Britse terrassen al waren geopend, mag de horeca straks ook weer gasten binnen ontvangen. Ook bioscopen, musea en theaters mogen weer open. De ernst van de crisis is afgeschaald van niveau 4 naar 3, wat betekent dat het besmettingsrisico niet langer “hoog” is.

Groot-Brittannië begon al aan de start van dit jaar met een grootschalige vaccinatiecampagne en dat is te merken. Nadat in januari nog een piek van 70.000 besmettingen per dag werd bereikt, worden er nu gemiddeld nog geen 2.000 nieuwe besmettingen gemeld. Ruim de helft van de Britten is inmiddels volledig gevaccineerd.

Hoe vaak spreek je iemand met een andere kijk op de wereld? Joop.nl, EW en Arminius willen je uitnodigen voor een wandeling of een videogesprek met iemand die over sommige zaken een andere mening heeft. Doe je mee? Beantwoord de eerste stelling hieronder. Meer lezen over De Wandeling? Klik hier. Zie je hieronder geen stelling? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.