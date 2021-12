Vaccinatiebewijs krijgt houdbaarheidsdatum, booster nodig voor QR-code

Het corona-vaccinatiebewijs krijgt een aflopende houdbaarheidsdatum. Dat meldt Nu.nl na bevestiging van het ministerie van Volksgezondheid. De QR-code na een vaccinatie is in Nederland op dit moment nog onbeperkt geldig, terwijl er inmiddels voldoende bewijs is dat de werking van de vaccins na verloop van tijd afneemt.

Binnen de Europese Unie geldt vanaf februari wel een einddatum voor het vaccinatiebewijs, namelijk negen maanden na de tweede prik, of de eerste in het geval van het Janssen-vaccin. Wie na die termijn nog een geldige QR-code wil hebben, zal een boosterprik moeten halen. Volgens demissionair gezondheidsminister De Jonge zal ook Nederland die kant op bewegen, maar wat de precieze houdbaarheidsdatum wordt, is op het ministerie nog onderwerp van discussie.