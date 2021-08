Vaccinatieplicht verspreidt zich gestaag

Zijn ongevaccineerden de nieuwe paria’s? Het vaccinatiebewijs rukt op als vereiste om deel te nemen aan sociale activiteiten of zelfs het verrichten van werk. In Nederland is een dergelijke plicht vanuit overheidswege taboe, mede door de krachtige traditie van godsdienstvrijheid, maar sijpelt de plicht langs andere wegen naar binnen.

Een Utrechtse dansschool eist sinds kort een vaccinatiebewijs van de cursisten. De eigenaar vindt het risico van besmetting te groot en de testmethodes te onbetrouwbaar. De overgrote meerderheid van zijn leerlingen staat achter het beleid. Ondertussen wordt hij bedreigd door onbekenden nadat hij zijn beleid op Facebook bekend maakte. Ook andere organisaties en bedrijven die een vaccinatiebewijs eisen, krijgen te maken met negatieve en intimiderende reacties van buitenstaanders.

Vraag is of het wettelijk is toegestaan alleen een vaccinatiebewijs te eisen, zonder het alternatief van een testbewijs. De meningen van deskundigen daarover lopen uiteen. Het ED schrijft:

,,Hier is sprake van discriminatie, want in Nederland bestaat geen vaccinatieplicht”, zegt Martin Buijsen, hoogleraar Recht & gezondheidszorg aan de Erasmus School of Law (ESL). Hij wijst erop dat nog niet iedereen de kans heeft gekregen om zich volledig te laten vaccineren. ,,Bovendien kunnen sommige mensen zich op medische gronden niet laten vaccineren. En dan is er nog de groep die dat om uiteenlopende redenen niet wil.”

Zijn collega Legemaate denkt daar anders over meldt de NOS:

Mocht iemand een zaak aanspannen, dan is het niet onmogelijk dat de dansleraar bij de rechter zijn gelijk haalt, zegt Johan Legemaate, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Want wat bij een ziekenhuis of supermarkt niet mag, mag bij zoiets als een dansschool misschien wel. “Bij essentiële voorzieningen mag je niet om een vaccinatiebewijs vragen. Maar een dansschool is geen essentiële voorziening. Het stellen van beperkingen wordt daar wellicht als minder ingrijpend beschouwd.” De dansleraar weet zich ook gesteund door een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat oordeelde in april dat kinderdagverblijven vaccinaties verplicht mogen stellen. Daarbij is er wel een belangrijk verschil, merkt Legemaate op. “Die kinderen kunnen zich niet beschermen, dus dan heb je een extra zorgplicht. Voor leerlingen van een dansschool geldt dat minder.”

De Volkskrant duikt in de vraag of een vaccinatieplicht ook daadwerkelijk leidt tot minder risico. Gevaccineerden kunnen het virus immers ook bij zich dragen en doorgeven. Uit Brits onderzoek valt op te maken dat bij een evenement met louter gevaccineerden een op de driehonderd aanwezigen het virus bij zich draagt. Bij een evenement met ongevaccineerden is dat een op de 75. Oftewel het risico is bij een vaccinatieplicht minstens vier keer zo klein.

De vraag is wel of een vaccinatiebewijs automatisch moet betekenen dat je niet getest moet worden. Het Gentse Universitair ziekenhuis pleit er inmiddels voor ook van gevaccineerden een testbewijs te vragen. Dit nadat op een festival drie bezoekers besmet bleken. Twee van hen waren gevaccineerd. Een van die twee bleek zelfs superbesmettelijk.

In Frankrijk geldt de vaccinatieplicht inmiddels voor medewerkers in de zorg. In Italië is de plicht al langer van kracht en rukt het gebruik van de coronapas op. Griekenland wil daar ook toe over gaan en De Standaard meldt dat 85 procent van de deelnemers aan de Grote Coronastudie voorstander is van invoering van een dergelijke plicht.

Nieuwszender CNN heeft drie medewerkers ontslagen die weigerden zich te laten vaccineren. Het bedrijf zegt een ‘zero tolerance’ beleid te voeren. Ondertussen dragen ook particulieren hun steentje bij aan het opvoeren van de druk. Actrice Jennifer Aniston heeft verklaard dat ze de vriendschapsbanden verbreekt met mensen die zich niet willen laten vaccineren.