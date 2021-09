‘Vaccinatieruzie leidde tot partnermoord in Almelo’

In Almelo heeft een 43-jarige man zijn 56-jarige vriendin gedood en daarop tevergeefs getracht zichzelf om het leven te brengen. Volgens RTV Oost ligt een conflict over corona en vaccineren ten grondslag aan het geweld.

Goede vrienden van het stel zeggen tegenover RTV Oost dat de twee al langere tijd met elkaar overhoop lagen. Eerst over corona, maar later vooral over het huidige vaccinatiebeleid. Het slachtoffer had haar vriend verboden nog langer met gevaccineerden om te gaan, onder wie zijn eigen ouders. Ook zag hij zich genoodzaakt te stoppen met zijn grote passie: de muziek en zijn zo geliefde hardrockband. Het is voor zover bekend voor het eerst in ons land dat een coronaruzie fatale afloop krijgt.

De verdachte zit in voorarrest. RTV Oost meldt op basis van verklaringen van vrienden en kennissen dat het slachtoffer gedreven was in het verspreiden van complotverhalen over de corona-pandemie. Dat leidde tot hevige conflicten in de relatie. De verdachte zou door haar op de een of andere manier gedwongen zijn zich te conformeren aan haar opvattingen, aldus anonieme bronnen.

In de buurt waar het stel woonde, was bekend dat de twee regelmatig coronadiscussies hadden die zo hoog opliepen dat zich slaande ruzies voordeden. Waarbij het echter Floris was die rake klappen opliep. “Dat verbaast me niets van die klappen”, zegt Rob Rolefes. “Typisch Floris, de goedheid zelve. Hij deed geen vlieg kwaad.” Intussen zette vooral het huidige vaccinatiebeleid van de overheid kwaad bloed bij Sandra. Ze legde haar vriend een soort contactverbod op richting gevaccineerden. Behalve dat hij zijn (ingeënte) ouders niet meer mocht zien, mocht Floris ook niet meer samenspelen met gevaccineerde muzikanten.

De verdachte kondigde tegen de uitdrukkelijke wens van zijn partner in toch weer te gaan optreden, dat vormde de opmaat naar de geweldsexplosie en bracht hij haar om het leven, aldus de omroep. De dader begaf zich vervolgens naar het ziekenhuis, daar werd het stoffelijk overschot van het slachtoffer aangetroffen in de kofferbak van zijn auto.