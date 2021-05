Vaccindeskundigen: 90 procent moet worden ingeënt

Vanwege de nieuwe, besmettelijke sars-cov-2-varianten die rondgaan, moet 85 tot 90 procent van de bevolking immuun zijn om de verspreiding van het coronavirus te stoppen. Dat verklaarden vaccinatiedeskundingen Corinne Vandermeulen (KU Leuven) en Pierre Van Damme (Universiteit Antwerpen) zondag in het Belgische programma De Zevende Dag.

In hetzelfde programma zei de ondergedoken viroloog Marc Van Ranst dat het verstandiger zou zijn om nog even te wachten met het versoepelen van de coronamaatregelen. “De cijfers dalen, maar ze blijven hoog. Hoger dan de cijfers op hetzelfde moment vorig jaar.”

Ook Van Ranst waarschuwde voor nieuwe, besmettelijke mutaties van het virus. In het Verenigd Koninkrijk is de Indiase variant (B.1.617.2) inmiddels al goed voor driekwart van alle nieuwe besmettingen.

Hoe besmettelijker een virus is, hoe moeilijker het is om groepsimmuniteit te bereiken. “In het begin waren er modellen die aantoonden dat 70 procent immuniteit voldoende was om de epidemie te stoppen”, vertelde Vandermeulen in De Zevende Dag. Omdat er nu besmettelijker varianten rondgaan, moet dat percentage omhoog.

Zij wees erop dat we bij een zeer besmettelijke ziekte als de mazelen (met een R0 van tussen de 12 en 18) streven naar een vaccinatiegraad van 95 procent. “Het verleden heeft aangetoond dat dergelijke hoge cijfers nodig zijn om infecties te bedwingen. Bij het coronavirus lijkt dat niet anders te zijn.”

“Vaccinatie is de snelste weg om immuniteit te bereiken”, legde Van Damme uit. “Helaas weten we dat coronavaccins niet 100 procent doeltreffend zijn. Daarom is het des te belangrijker dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren”

Kinderen inenten

Om de verspreidingskansen van het virus zoveel mogelijk te beperken, helpt het ook als kinderen worden ingeënt. Het RIVM heeft inmiddels doorgerekend dat het coronavirus de komende winter veel makkelijker onder controle kan worden gehouden als ook kinderen tussen de 12 en 18 worden ingeënt.

Het Europees Medicijnagentschap (EMA) heeft gebruik van het Pfizer-vaccin afgelopen week goedgekeurd voor kinderen vanaf 12 jaar. Eerder gaf het EMA al groen licht voor gebruik van het vaccin vanaf 16 jaar. De Gezondheidsraad zal het kabinet binnenkort adviseren over het inenten van minderjarigen.