Vaccins genoeg in Culemborg maar GGD kan priklocatie niet vinden

In Culemborg blijven mogelijk honderden coronavaccins ongebruikt op de plank liggen, omdat er via het callcenter van de GGD geen afspraak gemaakt kan worden. Dat meldt Omroep Gelderland. De priklocatie wordt bij het landelijke afsprakencentrum niet opgemerkt.

De komende twaalf dagen kunnen er 300 vaccins per dag extra worden gezet omdat er minder van de Pfizer-vaccins gebruikt wordt, dan waar rekening mee gehouden was. Om die reden deed de GGD een oproep aan 85-plussers om snel een afspraak te maken. Maar wie vervolgens naar het afsprakencentrum belt, krijgt te horen dat er in de regio Gelderland-Zuid waar Culemborg onder valt, geen plek meer is.

Volgens een woordvoerder van de GGD heeft dat ermee te maken dat er vooral gekeken wordt naar de grote priklocatie in de regio, namelijk in Wijchen. Wie in Culemborg terecht wil, moet daar specifiek naar vragen. De GGD laat weten dat de niet gebruikte vaccins sowieso niet worden weggegooid. Wat in Culemborg blijft liggen, gaat alsnog naar Wijchen.