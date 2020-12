Vaccins voor kolonisten, niet voor Palestijnen

Volgende week begint Israël met een grootschalige vaccinatiecampagne. Daarbij zullen onder meer de kolonisten op de Westelijke Jordaanoever worden ingeënt. De 2,5 miljoen Palestijnen die in hetzelfde gebied wonen, kunnen voorlopig alleen maar dromen van een coronavaccin, meldt persbureau Associated Press.

Terwijl de Israëlische overheid 8 miljoen doses van het Pfizer-vaccin heeft besteld, is de Palestijnse Autoriteit afhankelijk van COVAX: een samenwerkingsverband van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en verscheidene hulporganisaties.

COVAX is in het leven geroepen om arme landen van vaccins te voorzien, maar vooralsnog slaagt de organisatie daar nauwelijks in. Van de naar schatting 12 miljard vaccins die de farmaceutische industrie volgend jaar zal produceren, zijn er al 9 miljard opgekocht door rijke landen.

“Israël draagt een morele en humanitaire verantwoordelijkheid voor het inenten van de Palestijnse bevolking”, stelt Physicians for Human Rights. De organisatie meent dat Israël niet kan toestaan dat de Palestijnen straks zijn aangewezen op inentingen die niet aan de Israëlische veiligheidsvoorschriften voldoen, zoals het Russische vaccin.

Het is ook in het belang van Israël dat de Palestijnse bevolking wordt ingeënt. Er zijn immers tienduizenden Palestijnen die in Israël en in de nederzettingen werken. Zij kunnen Israëliërs besmetten die niet zijn ingeënt. De Israëlische staatssecretaris van Volksgezondheid Yoav Kisch verklaart dat “we zeker zullen overwegen om de Palestijnse Autoriteit te helpen als we nog capaciteit over hebben”.