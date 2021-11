Vaccinweigeraar loopt blijvende longschade op en komt op ic tot inkeer: ‘Denk goed na’

Een trompetspeler van in de zestig moet door het coronavirus voorgoed afscheid nemen van zijn muziekpassie. Hij was gezond, liet zich niet vaccineren, werd besmet en moest met spoed naar het ziekenhuis vervoerd worden. Hij ligt nu op de ic en artsen constateren dat zijn lichaam voorgoed beschadigd is en niet meer volledig zal herstellen. Sterker nog, zijn longen zijn zo zwaar aangetast dat een longtransplantatie waarschijnlijk de enige optie is voor terugkeer naar een min of meer normaal leven.

Het VRT Journaal interviewde Valentin op de ic van het academisch ziekenhuis Vesalius in Tongeren. Hij vertelt dat hij bang was voor het vaccin en zich liet leiden door negatieve berichtgeving in de Franstalige media. “In het begin kwam daar op televisie wat het vaccin slecht doet. (hoest) De ene heeft dit gekregen en de andere dat. Daarom hebben ik en mijn vrouw ons niet laten inenten.” In oktober moest hij opgenomen worden en dat heeft zijn inzicht veranderd. “Wat ik nu meegemaakt heb… (stilte) Ze zijn me komen halen met de MUG (Mobiele Urgentiegroep, een speciaal medisch team, red.). Ik geloof dat ik nog een zuurstofwaarde van 35 had in mijn bloed – bij gezonde mensen ligt die saturatiewaarde tussen 95 en 99 procent, red. Maar ik herinner me nog heel veel. Ik heb de dood van kortbij gezien.”

Hij heeft een oproep voor iedereen die nog niet gevaccineerd is: “Mensen moeten goed nadenken. Vaccinatie, een mondmasker dragen, en alles wat daar rond hangt. (…) Mensen moeten beter opletten en meer respect hebben.”

De wijze woorden zijn nog niet aan zijn levenspartner besteed. Ook zij liep corona op en ondervond zware gevolgen, al waren die minder ernstig dan bij haar man. Ze wil haar standpunt over de vaccins nog steeds niet opgeven maar is wel bereid zich te laten vaccineren, als dat weer nodig mocht zijn. “Als ik me in de toekomst laat vaccineren, dan doe ik het voor mijn man, om hem te beschermen. Maar het zal met tegenzin zijn.”

Valentin heeft voor de weigeraars geen begrip meer en vindt ze zelfzuchtig. “De dokters, verplegers… ze werken hier allemaal, maar hebben ook nog hun privéleven. We moeten niet egoïstisch zijn, we moeten ook naar hen kijken. Want als we die niet hadden, dan was ik er niet meer.” Tegen vrienden die nu nog niet gevaccineerd zijn, zou hij zeggen dat ze “egoïstisch zijn voor de anderen. Je moet het meegemaakt hebben om het te begrijpen.”