Vaccinweigeraars halen kinderen massaal van zwemles

Tientallen kinderen in de provincie Utrecht krijgen geen zwemles meer omdat hun ouders niet willen meewerken aan het tonen van een QR-code en bijbehorende maatregelen. Er zijn ook zwembaden die gesloten zijn omdat de exploitanten niet weigeren de regels ter bescherming van de volksgezondheid door te voeren. De Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid is zeer bezorgd voor de veiligheid van de kinderen en vreest dat er komende zomer meer kinderen verdrinken als gevolg van gebrek aan zwemonderwijs.

RTV Utrecht meldt:

In de gemeente Vijfheerenlanden krijgen 56 kinderen tijdelijk geen zwemles, zo blijkt uit een inventarisatie van de gemeente. In de regio’s Amersfoort, Bilthoven en Zeist is een afname van 5 tot 10 procent van de kinderen die naar zwemles komt, laat zwembadenexploitant SRO weten. De lokale SGP in Vijfheerenlanden is geschrokken van de aantallen. Volgens de partij voelen sommige kinderen zich onveilig nu hun ouders niet meer welkom zijn. Met name het omkleden zou een probleem zijn. “Zeker bij kinderen in een bepaalde leeftijd wil je dat alleen vader of moeder dat doet. Je zou een opa of oma mee kunnen sturen, maar bepaalde kinderen willen echt alleen door hun ouders omgekleed worden”, vertelt raadslid Dick den Hartog.