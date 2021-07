Vaccinweigeraars smeken op ic om vaccin, als het te laat is

In de VS woekert het virus nog voort maar anders dan voorheen. De regering spreekt van de ‘pandemie der ongevaccineerden’ omdat vrijwel alleen nog mensen die niet gevaccineerd zijn in de ziekenhuizen belanden. Volgens het hoofd van het Amerikaanse RIVM, Centers for Disease Control and Prevention (CDC), betreffen de overlijdensgevallen voor 99 procent personen die niet gevaccineerd zijn.

De VS kampt met een afnemend tempo van vaccinaties omdat nogal wat Amerikanen, al dan niet misleid door complotfabels en de uiterst rechtse tv-zender Fox News, het vaccin weigeren. Vooral in de conservatieve, zuidelijke staten, waar men ook al moeite heeft met wetenschappelijke inzichten als de evolutieleer, is de weerstand groot. In Alabama bijvoorbeeld is nog maar 33 procent van de bevolking volledig gevaccineerd. Ondertussen grijpt de Delta-variant die twee tot drie keer besmettelijker is om zich heen, mede omdat dit virus zich makkelijker nestelt in de luchtwegen en de patiënt zelf sneller besmettelijk maakt.

Brytney Cobia, ziekenhuisdokter in Alabama, beschrijft op Facebook wat ze meemaakt.

“Ik neem jonge, gezonde mensen op in het ziekenhuis met zeer ernstige covid infecties. Een van de laatste dingen die ze doen voordat ze aan de beademing worden gelegd is me smeken om het vaccin. Ik hou hun hand vast en zeg hen dat het me spijt maar dat het nu te laat is. Als ze een paar dagen later overlijden, knuffel ik hun nabestaanden en zeg dat de beste manier om hun geliefde te gedenken is door zich te laten vaccineren en iedereen aan te moedigen hetzelfde te doen. Ze huilen. En ze zeggen me dat ze het niet wisten. Dat ze dachten dat het hoax was. Dat ze dachten dat het iets politieks was. Ze dachten dat omdat ze een bepaalde bloedgroep of huidskleur hadden, ze niet zo ziek zouden worden. Ze dachten dat het “gewoon een griepje” was. Maar ze hadden het verkeerd. En er is geen weg terug.”

CBS meldt dat de dood en verschrikking wel leidt tot voortschrijdend inzicht onder conservatieve Amerikanen. Paula Johnson bijvoorbeeld, een farmaceutisch onderzoeker, die eerst van geen vaccin wilde weten en tot haar eigen verbazing plots in het ziekenhuis belandde met ernstige ademhalingsproblemen als gevolg van het coronavirus. “Haal het vaccin,” zegt ze nu. “Pak die kans.”

Geen video? Klik hier.

Maar natuurlijk zijn er ook Amerikanen die zich niet uit het veld laten slaan door de feiten, zoals de grootwildjager Scott Roe. Hij liet zich niet vaccineren, belandde in het ziekenhuis met longontsteking maar verklaart vanuit zijn ziekenhuisbed dat hij zich toch niet wil laten inenten omdat “er teveel dingen mee aan de hand zijn”. Uit doorvragen wordt duidelijk dat de overtuigde Republikein zich verzet tegen het medicijn omdat hij gelooft dat het door Democraten wordt opgelegd. Hij lijkt zo opgesloten te zitten in zijn overtuiging dat zelfs een harde confrontatie met de werkelijkheid hem daar niet uit kan bevrijden.

De Amerikaanse regering bekijkt of het herinvoeren van mondmaskers noodzakelijk is nu het virus zo gretig aftrek vindt onder ongevaccineerden.