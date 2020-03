Vader Boris Johnson vraagt Franse nationaliteit aan

De vader van de Britste premier Boris Johnson, die zijn land losscheurde uit de Europese Unie, wil Frans staatsburger worden. De 79-jarige Stanley Johnson kan makkelijk aanspraak maken op de nationaliteit van de republiek omdat zijn moeder Irene in Frankrijk geboren is terwijl zijn grootmoeder in Parijs verbleef. Hij zou daartoe overgaan om zijn kleinkinderen in staat te stellen ook Europees burger te worden en de voordelen daarvan te genieten die de Britten nu kwijtraken. De zus van de premier, Rachel, onthult de stap in een nieuw boek dat deze week is verschenen. Ze stelt daarin zelf ook Française te willen worden, schrijft The Times.

Stanley Johnson hield zich lang op de vlakte maar sprak steun uit voor de Brexit toen zijn zoon Downing Street 10 betrad: “Op basis van duizend jaar geschiedenis ligt onze plaats misschien buiten de EU. De Gaulle had al “nee” tegen ons gezegd [diens weigering om de Britten destijds toe te laten tot de EEG]. Misschien had hij gelijk. En nu stemden 17,4 miljoen Britten om de EU te verlaten. Dus vandaag aarzel ik niet om Boris te steunen”, verklaarde hij afgelopen juli in de Franse krant Le Monde.

cc-foto: Ravenswoodschool