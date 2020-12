Vader Boris Johnson vraagt Franse nationaliteit aan

De vader van de Britse premier Boris Johnson heeft het Frans staatsburgerschap aangevraagd. Dat meldt persbureau Reuters. Vader Stanley Johnson stemde in 2016 tegen de Brexit en wil nu zelf koste wat kost inwoner blijven van de Europese Unie.

Volgens Stanley Johnson zelf is hij dan ook gewoon Frans. ‘Mijn moeder is in Frankrijk geboren, haar moeder was volledig Frans en haar grootvader ook. Dus voor mij is dit gewoon opeisen wat ik al ben. En daar word ik erg gelukkig van,’ aldus de 80-jarige Stanley Johnson die zijn uitspraken voor het gemak ook in het Frans deed. ‘Ik zal altijd een Europeaan zijn, dat is iets dat zeker is. Je kan niet tegen de Britten zeggen: jullie zijn geen Europeanen. Een band met de Europese Unie is belangrijk,’ aldus vader Johnson.

Zoon Boris was een van de gezichten van de Brexit-campagne die uiteindelijk tot de uittreding van de Britse eilanden heeft geleid. Destijds sprak Boris Johnson nog vol vertrouwen over een volledig soeverein Groot-Brittannië dat zich uitstekend zou kunnen redden zonder de ‘bureaucratische Europese Unie’.

Stanley Johnson is zelf oud-politicus namens de Conservatieve Partij. Van 1979 tot 1984 maakte hij deel uit van het Europees Parlement.