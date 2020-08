Vakantiegangers op de vuist wegens weigeren mondkapje op KLM-vlucht

Aan boord van een vlucht van Amsterdam naar Ibiza is deze week een vechtpartij uitgebroken. Een passagier zou geweigerd hebben een mondkapje te dragen terwijl dat verplicht is aan boord van KLM-toestellen. Op Twitter zijn beelden te zien van de vechtpartij dat meer passagiers geen mondkapje dragen en elkaar slaan en in het gezicht schreeuwen terwijl er ook geen anderhalve meter afstand wordt betracht. Een man die door andere passagiers overmeesterd wordt heeft een bloedneus. Een andere passagier, net een mondkapje over de kin tracht het handgemeen tevergeefs te stoppen door te roepen ‘Kappen, er zijn kinderen hiero’.

“Stoppen nu, er zijn kinderen hiero!”Knokpartij op @klm vlucht naar Ibiza. Dronken passagier weigert mondkapje te dragen ✈️ Panic and violent brawl! Unruly passenger on board KLM flight,he refused to wear face mask 😷#incident #klm #avgeek #aviation #planespotting @KLM_press pic.twitter.com/RPM0g1Kqh9 — The Mic High Club Luchtvaart Podcast (@MicHighClub) August 2, 2020

AT5 meldt:

Een woordvoerder van KLM bevestigt vanochtend dat de vechtpartij heeft plaatsgevonden. Het toestel was op dat moment onderweg van Schiphol naar Ibiza. Bij aankomst op het eiland zijn twee passagiers gearresteerd. De woordvoerder wil benadrukken dat de veiligheid niet in gevaar is geweest.

Met dat laatste wordt waarschijnlijk de vlucht zelf bedoeld, niet het risico op besmetting.