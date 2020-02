Van Aartsen en Koenders: vredesplan Trump lijkt op apartheid

Trump noemt zijn vredesplan voor de Israëliërs en Palestijnen zelf de ‘deal of the century’, maar vijftig voormalige Europese regeringsleiders en ministers van Buitenlandse Zaken zijn in een open brief vernietigend, schrijft De Morgen. Zij wijzen erop dat het ‘vredesplan’ strijdig is met de ‘meest basale principes van het internationaal recht’.

“In plaats van de vrede dichterbij te brengen, gooit dit plan olie op het vuur”, menen de ondertekenaars van de brief, onder wie Bert Koenders en Jozias van Aartsen. “Het plan maakt de annexatie van grote en essentiële delen van de bezette Palestijnse gebieden mogelijk en legitimeert en bevordert de illegale vestiging van Israëlische nederzettingen.”

Zo formaliseert Trumps vredesplan de bestaande situatie, “waarbij twee volken naast elkaar leven zonder dat ze gelijke rechten hebben”, stellen de voormalige toppolitici. “Een dergelijke uitkomst heeft kenmerken die doen denken aan apartheid – een term die we niet lichtvaardig gebruiken.”

Behalve door Koenders en Van Aartsen is de brief onder meer ondertekend door de voormalige Noorse premier Gro Harlem Brundtland, de gewezen Ierse minister-president John Bruton, de Zweedse ex-premier Ingvar Carlsson en de voormalige secretaris-generaal van de NAVO Willy Claes.