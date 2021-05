Van Lienden gebruikte Omtzigt om Rutte over te halen extra mondkapjes te bestellen

Sywert van Lienden heeft zijn partijgenoot Pieter Omtzigt ingeschakeld om de overheid over te halen bij hem nog een megaorder voor mondkapjes te plaatsen. Het CDA-Kamerlid speelde het aanbod door premier Mark Rutte. Van Lienden verzweeg tegenover Omtzigt dat hij zelf commerciële belangen had bij de order. De Volkskrant heeft de hand weten te leggen op een intern document van de talkshowcommentator waar dat uit blijkt. Van Lienden deed zich in de media, die hem veelvuldig uitnodigen als commentator, steeds voor als weldoener.

In het document probeert hij de overheid over te halen nog een order voor 80 miljoen mondkapjes te plaatsen. Van Lienden, die co-auteur is van het CDA-partijprogramma, had eerder al een bestelling van 40 miljoen mondkapjes binnengehaald voor een bedrag van ruim 100 miljoen euro. De Volkskrant schrijft:

In het 15 pagina’s lange document met als aanhef ‘geachte minister-president, beste Mark’ suggereert Van Lienden dat zijn charitatieve Hulptroepen Alliantie die eerste 40 miljoen mondkapjes levert aan de overheid. ‘Komende week leveren we naast onze eigen netwerk en webshop, ook circa 40 miljoen stuks aan de overheid.’ In werkelijkheid had van Lienden de order op 19 april op naam van Relief Goods Alliance laten zetten, een net opgericht commercieel bv’tje waarbij alle mogelijke opbrengsten naar de opiniemaker en zijn twee compagnons zouden vloeien. Dat wordt nergens vermeld in het stuk. In het document voor Rutte schrijft Van Lienden dat zijn organisatie contracten heeft met Chinese fabrieken die in staat zijn om 80 miljoen mondmaskers extra te leveren. ‘We hopen dat Nederland vroeg of laat toch die fabriekscontacten gaat gebruiken, om onze zorghelden beter te beschermen’, aldus Van Lienden. ‘Deze informatie delen wij op verzoek van dhr. Omtzigt.’

Van Lienden fietste het document binnen in een persoonlijk overleg dat Omtzigt op 28 april 2020 had met Rutte in het Torentje. Die ontmoeting kwam vorig jaar in het nieuws omdat het CDA-Kamerlid de premier ook een manier aan de hand deed om extra vaccins voor Nederland te bemachtigen. Beide zakelijke deals werden doorgespeeld aan het ministerie van VWS en gingen uiteindelijk niet door.

Pieter Omtzigt, die vanwege een burn-out met ziekteverlof is, wist volgens een collega niets van de commerciële belangen van Van Lienden. De CDA-fractie verkeerde in de veronderstelling dat Van Lienden zonder winstoogmerk werkte, zoals hij dat ook steeds voorgaf. Van Lienden bevestigt tegenover de Volkskrant dat hij Omtzigt niet op de hoogte heeft gesteld van zijn commerciële belangen. Hij volhardt in de bewering dat de overheid en partners wel wisten dat hij de orders uitvoerde via een commerciële bv. De zakelijke partners ontkennen dat. De populaire talkshowgast wil niet zeggen voor welk bedrag hij zichzelf heeft verrijkt met de orders van het Rijk, naar verluidt zou het om mogelijk om tientallen miljoenen gaan.

De Volkskrant zet uiteen hoe Van Lienden de orders binnen wist te slepen dankzij zijn veelvuldige media-optredens.

De poging om Omtzigt in te schakelen, illustreert hoezeer Van Lienden tijdens de coronacrisis leunde op zijn politieke en zakelijke netwerk. Dat hij zich presenteerde als een filantroop leverde veel goodwill op. Van Lienden kon daarnaast via sociale media, talkshows en actualiteitenprogramma’s een groot publiek bereiken, iets waar het ministerie van VWS beducht voor was. Toen een eerste samenwerking met het LCH misliep, begon Van Lienden zich te roeren op sociale media. Vanuit het ministerie van VWS is toen contact met hem opgenomen en gesuggereerd dat er alsnog een order zou komen. Minister Martin van Rijn voor Medische Zaken en de hoogste ambtenaar van het ministerie van Financiën, die destijds bijsprong op VWS, hebben daarna overleg gehad met Van Lienden.

Binnen de overheidsdiensten bestonden grote bezwaren tegen het zaken doen met Van Lienden, onder meer omdat zijn winstmarges te hoog waren en er twijfels waren over de kwaliteit van zijn producten. De kwestie speelde op het moment dat de gezondheidszorg kampte met een groot tekort aan beschermingsmiddelen en daar grote politieke onrust over was. De 40 miljoen mondkapjes van Van Lienden zijn uiteindelijk nooit gebruikt.