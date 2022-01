Van zedenmisdrijf verdacht CU-raadslid werkzaam als jeugdbeschermer

Het ChristenUnie-raadslid dat vorige maand werd gearresteerd op verdenking van een zedenmisdrijf met een 11-jarig meisje, was werkzaam als jeugdbeschermer bij het Leger des Heils. Dat meldt de NOS. De gezinnen waar de man over de vloer kwam, zijn niet van zijn arrestatie op de hoogte gebracht.

De 52-jarige Edwin van E. uit Tytsjerksteradiel werd in december opgepakt, nadat hij met een 11-jarig meisje had afgesproken. Hij zit nog steeds vast. Het Leger des Heils heeft de twaalf gezinnen waar de man werkzaam was, alleen laten weten dat ze een nieuwe begeleider kregen. De opgegeven reden was slechts dat de detachering van Van E. was beëindigd. Dit zou in overleg met politie en het Openbaar Ministerie zijn gebeurd. Na vragen van de NOS is inmiddels wel een brief voor de ouders opgesteld met meer informatie.

Het Openbaar Ministerie laat weten de werkzaamheden van Van E. mee te nemen in het onderzoek. Van E. werkte tussen 2003 en 2008 al als jeugdbeschermer en sinds 2020 opnieuw. De ChristenUnie heeft Van E. geschorst als fractielid en van de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart geschrapt.