Vanaf 23 maart einde aan mondkapjesplicht in openbaar vervoer en aan testen voor toegang

Het kabinet gaat komende dinsdag besluiten dat op 23 maart alle coronaregels overboord gaan. Het betekent dat de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer wordt afgeschaft. Ook aan het testen voor toegang bij evenementen komt een einde. Wel blijven basisadviezen zoals vaak de handen wassen en hoesten in de elleboog van kracht. Voor vliegtuigpassagiers blijft het mondkapje verplicht. Ongevaccineerde reizigers die naar Nederland komen moeten zich wel laten testen, zo is bepaald door Europese regels.

De NOS meldt dat op basis van anonieme Haagse bronnen, een bij de regering inmiddels gebruikelijke manier om informatie over coronamaatregelen te verspreiden. Officieel moet het OMT nog een advies geven over de plannen. Net als dat het besluit officieel nog niet genomen is. Er komt geen persconferentie. Minister Kuipers van VWS licht het nog te nemen besluit dinsdag toe in een korte persverklaring.