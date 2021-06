Vaticaan tracht Italiaanse wet tegen homofobie te torpederen

Een “ongekende inmenging in binnenlandse aangelegenheden” wordt de actie van het Vaticaan genoemd. De kleinste staat ter wereld heeft diplomatiek protest aangetekend tegen een Italiaans wetsontwerp dat homofobie moet bestrijden. De zogeheten Zan-wet, vernoemd naar de linkse parlementariër en LHBT-activist Alessandro Zan die het voorstel heeft ingediendm, maakt het discrimineren van en aanzetten tot geweld tegen LHBT en gehandicapte personen strafbaar, schrijft The Irish Times.

Het Vaticaan stelt in een brief aan de Italiaanse regering dat de wet in strijd is met het Verdrag van Lateranen, het concordaat dat de Heilige Stoel in 1929 sloot met de fascistische dictator Mussolini die toen over Italië heerste. Saillant is dat de katholieke diplomatieke actie van harte gesteund wordt door Matteo Salvini, de extreemrechtse leider van Lega die tegelijkertijd beweerde dat hij “tegen alle vormen van discriminatie” is.

Volgens het Vaticaan tast de wet de vrijheid van godsdienst en meningsuiting aan. Uit de door de aartsbisschop ‘informeel’ afgeleverde brief wordt duidelijk dat de katholieke geestelijkheid zich vooral stoort aan de verplichting van katholieke scholen om deel te nemen aan een jaarlijkse dag tegen homofobie en transfobie op 17 mei. Scholen en andere publieke instellingen moeten op die dag een cultuur van respect en inclusie promoten en vooroordelen, discriminatie bestrijden. Dat vindt de katholieke top geen zegening.

Parlementariër Alessandro Zan weerlegt de vrees van het Vaticaan: “De wettekst legt geen enkele beperking op aan de vrijheid van godsdienst noch aan de vrijheid van meningsuiting. De onafhankelijkheid van scholen wordt ook gerespecteerd.”

De wet is al in november aangenomen door de Italiaanse Tweede Kamer, Camera dei Deputati, maar moet nog goedgekeurd worden door de Senaat waar de uiterst en extreemrechtse partijen de wet met man en macht proberen tegen te houden. Volgens de Lega zaait de wet verdeeldheid, meldt persbureau ANSA zonder een spoor van ironie.

cc-foto: Andrea D’Angiolo