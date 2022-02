Vechtpartij: politie pakt alleen zwarte tiener met geweld op

De politie in New Jersey ligt onder vuur na de gewelddadige arrestatie van een zwarte tiener die was betrokken bij een vechtpartij. De 14-jarige Kye kreeg ruzie met een oudere jongen omdat die een vriend van hem pestte. Er ontstond een handgemeen, waarna agenten ingrepen.

Een agent plaatste zijn knie op de rug van Kye, die al op de grond lag. Een tweede agente, die haar knie neerplantte in de buurt van zijn nek, deed hem handboeien om. De andere vechtersbaas, een witte jongen, werd daarentegen op een bank neergezet, meldt NBC News. Een omstander wees dat agenten erop dat dit racistisch was.

The Bridgewater Mall Fight is the clearest example of how police actively use race as a shorthand for who they perceive as a threat.

See for yourself. pic.twitter.com/ThJPQFNEzO

— Benjamin Dixon (@BenjaminPDixon) February 16, 2022