Veel boeren zijn dreigende taal van Farmers Defence Force spuugzat

Steeds meer boeren nemen publiekelijk afstand van de radicale actiegroep Farmers Defence Force. Veel collega’s kunnen zich absoluut niet vinden in de dreigende uitspraken van Mark van den Oever, de voorman van FDF. Toch mag de club zelfs na de ‘Judas-brief’ nog steeds aanschuiven bij het Landbouw Collectief.

“De houdbaarheidsdatum van FDF is verstreken”, zegt Dennis Hurkmans een boer uit Nistelrode tegen het AD. Hij heeft schoon genoeg van de dreigende uitspraken van Van den Oever. “Wij boeren kunnen niet meer met gezond boerenverstand achter die Farmers Defence Force blijven staan. Een club met een totaal losgeslagen en idiote leider.”

Ook Annechien ten Have, een boerin uit het Groningen, distantieert zich openlijk van de club. “De maat is vol, ik ben het echt zat”, verklaart ze tegen het AD. “Het was ook niet de eerste keer. Ja, je mag best fel zijn. Want er is veel mis met de manier waarop boeren worden behandeld. Maar je moet kwaad niet met kwaad bestrijden.”

De dreigementen en Holocaust-vergelijkingen maken de boerenvereniging Farmers Defence Force (FD) steeds minder geliefd bij collega-boeren. Toch zien de overige twaalf leden nog steeds genoeg redenen om FDF te blijven betrekken bij stikstofonderhandelingen met de regering. Linda Janssen, voorzitter van het Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV, lid van Landbouw Collectief) heeft wel nog steeds vertrouwen in FDF als lid van het collectief. “Wij zitten daar als collectief met één doel. Laten we dat voor ogen houden en de discussie voeren op inhoud. Excuses zijn gemaakt, wat mij betreft kunnen we verder.”

FDF begon ooit als Facebookgroep, na de stalbezetting door activisten in Boxtel. Nadat de stikstofcrisis uitbrak, kreeg de groep het voor elkaar om duizenden boeren met tractors uit te laten rukken. Inmiddels telt de groep meer dan 53000 ‘niet-officiële’ leden op Facebook.

Woensdagmiddag braken premier Rutter en minister Schouten voortijdig af, nadat het bestuur van FDF voor de ontmoeting een dreigbrief binnen de landbouwsector verstuurde. Met de brief probeerde de club mensen vanuit de sector ervan te weerhouden een akkoord te sluiten over het stikstofbeleid. In de brief stond onder andere dat: ‘De vleesbazen, zuivelbobo’s, voerboeren en bankiers als een Judas de sector verraden’ en ‘Een ieder die de sector verraadt, zal dat weten. Maak een deal met LNV en je bent out!’.

Bij de aanvang van het vervolgoverleg eisten Schouten en Rutte dat de leden van het collectief zich distantieerden van de brief. Maar de aanwezige vertegenwoordiger van het FDF bleek niets te weten van het verspreide persbericht van zijn eigen club. Na een half uur werd er een einde gemaakt aan het overleg. Schouten noemde de uitspraken van FDF in de brief ‘niet acceptabel’. Rutte en Schouten moesten tot middernacht wachten op excuses van de losgeslagen groep.

Toch excuus van Farmers Defence Force voor 'Judasbrief' https://t.co/OXu1oVueEK — Omroep Flevoland (@OmroepFlevoland) February 5, 2020

De boerenpartijen beseffen dat zij alleen invloed kunnen uitoefenen zolang ze één front blijven vormen. De andere leden weten maar al te goed dat alleen FDF de macht heeft om grote groepen boeren te mobiliseren via social media.

Mark van den Oever, oprichter en voorzitter van FDF, lijkt zelf de grootste valkuil voor zijn eigen club te zijn. Bestuurslid en melkveehouder Jeroen van Maanen voert vanaf nu het woord vanuit het bestuur. Ook hij werd verrast door het dreigbericht toen hij woensdag aan tafel zat met Rutte en Schouten. “Met zijn enthousiasme heeft Mark veel betekend voor boeren, maar hij wil daardoor ook weleens te kort door de bocht om snel bij zijn doel te komen. Soms even op je tong bijten, zeggen wij dan ook tegen hem.”

https://t.co/t379Iwbvtd: Het Landbouw Collectief overlegde vrijdagochtend opnieuw met het kabinet. Farmers Defence Force bood excuses aan voor eerdere uitspraken waardoor het al weer snel over de inhoud ging. https://t.co/jk1s4NWrXl — Nieuwe Oogst (@nieuweoogstnl) February 7, 2020

De onderhandelingen met minister van Landbouw Carola Schouten en premier Mark Rutte worden op vrijdagochtend hervat.