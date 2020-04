Tiroler drankspel met pingpongballen besmettingsbron corona

Een flink deel van de eerste coronabesmettingen in Tirol zijn te herleiden tot de après-skibar Kitzloch in Ischgl waar bezoekers voor een drankspel pingpongballen in hun mond stopten en in een glas probeerden te spugen. De pingpongballen werden hergebruikt en niet altijd afgewassen, schrijft dagblad Trouw.

Ischgl was een belangrijke brandhaard voor het nieuwe coronavirus: grote aantallen wintersporters afkomstig uit landen uit Duitsland, Noorwegen en Denemarken raakten er besmet. Gedupeerden hebben inmiddels een rechtszaak aangespannen tegen Tirol. Zij vinden dat de Oostenrijkse deelstaat te lang heeft gewacht met maatregelen nadat duidelijk werd dat er een corona-uitbraak was in het skigebied rond Ischgl.

Ook ruim driehonderd Nederlandse wintersporters hebben zich bij de groepsclaim aangesloten. Volgens hun advocaat Peter Kolba greep Tirol niet in omdat de belangen van de toeristenindustrie voorrang kregen boven de volksgezondheid. Tegenover dagblad Trouw verklaart hij: