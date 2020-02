Veel kritiek op fatshaming in Rode Kruis-campagne

Het Rode Kruis ligt onder vuur wegens een opmerkelijke inzamelingscampagne tegen de hongersnood in Afrika. In de campagne ‘BuikvoorBuik’ wordt een dikke blanke man tegenover een zwart kindje met een hongerbuikje geplaatst. Het beeld schoot bij veel mensen in het verkeerde keelgat, meldt DeMorgen.

“Terwijl wij onze buik rond eten, dreigt die van 41 miljoen mensen in Zuidelijk Afrika op te zwellen door een voedselcrisis. We moeten nú ingrijpen om een humanitaire ramp te vermijden”, is de boodschap van de campagne die het Rode Kruis Vlaanderen lanceerde.

Terwijl wij onze buik rond eten, dreigt die van 41 miljoen mensen in Zuidelijk Afrika op te zwellen door een voedselcrisis. We moeten nú ingrijpen om een humanitaire ramp te vermijden. 🍽️ Help ons helpen en doe een gift op https://t.co/rO1q1lrHc3 🍽️#EenBuikVoorEenBuik pic.twitter.com/rlq4ZH1ZOu — RodeKruis-Vlaanderen (@RodeKruisVL) February 6, 2020

Veel mensen reageren verbolgen op de campagne via social media. “Jullie campagne is schandalig. Hoe kunnen jullie mensen met overgewicht zo stigmatiseren?” en “Het Rode Kruis moet zichzelf dringend herdenken, en dat moet niet door te choqueren”.

Via Twitter gaf het Rode Kruis een verklaring: “We zijn er ons van bewust dat een heel aantal mensen zich geviseerd voelt door deze campagne en dat spijt ons ten zeerste. We kozen voor een campagne die de aandacht van mensen trekt, maar het is absoluut niet de bedoeling om mensen met overgewicht te stigmatiseren”. Dat overgewicht in het Westen niet de directe oorzaak is van de voedselschaarste in het zuiden van Afrika, erkent de noodhulporganisatie.

Dank u, @RodeKruisVL om me eraan te herinneren me, naast me te schamen, af en toe ook schuldig te voelen om mijn overgewicht, dat trouwens volledig los staat van mijn voeding. Ik vermoed ook niet de enige te zijn die deze campagne niet erg smaakvol vind, maar hé, ze scoort wel… — RuVaSky🔻 (@RuVaSky) February 7, 2020

cc-foto: Screenshot Rode Kruis