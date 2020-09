Veel meer jongeren moeten moderne techniek gaan studeren, naast opleidingen in de zorg. Beiden zijn heel hard nodig, zegt Ron Bormans, voorzitter van het college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam in de podcast Betrouwbare Bronnen. Hij wil de ict-opleidingen een extra impuls geven. “Je weet gewoon: wat de economische conjunctuur ook doet, data-gerelateerde opleidingen zijn een blijvertje en dat wordt alleen nog maar groter. En als we daar meer van willen, moet het ergens anders minder. Daar moeten we over nadenken”, stelt hij bij de start van het nieuwe collegejaar.

“Als straks de crisis voorbij is, hebben we technisch opgeleide jonge mensen hard nodig. We moeten nu voluit investeren in ict en data-gerelateerde opleidingen. Ook om mensen in die richting om te scholen. Ik zie daarin een rol voor het investeringsfonds van de ministers Wopke Hoekstra en Eric Wiebes. We moeten klaar zijn voor de volgende ronde in de economische conjunctuur.”

Volgens Maaike Harbers, lector kunstmatige intelligentie en samenleving, kampt technologie vaak nog met het vooroordeel dat het ‘alleen maar exacte wetenschap’ zou zijn. “Vaak gaat het juist over hoe mensen met elkaar communiceren en informatie vinden. Veel meiden worden door dat vooroordeel van die studie weggehouden. Daardoor werken in veel technologiebedrijven meer mannen dan vrouwen. Gevolg daarvan is dat het vrouwelijk perspectief minder naar voren komt”, zegt Harbers.

Wat mensen studeren is de individuele keuze van 17- en 18-jarige mensen, beseft Bormans. “Maar als die massaal geen techniek gaan studeren, hebben wij straks een workforce zonder technici. Wij willen die keuze beïnvloeden door goed voorlichting te geven en het begrip ‘techniek’ te moderniseren. Jongeren hebben vaak een beperk en ouderwets idee van techniek.”

Studenten die wel een moderne techniekstudie kozen, vertrekken soms voortijdig omdat ze al tijdens hun studie een baan vinden. Toch is het belangrijk die studie af te maken, merken oud-studenten nu het coronavirus heeft toegeslagen. Jean Marie Molina, hoofddocent studiesucces: “Sinds maart zie ik dat studenten die hun studie niet hebben afgemaakt hun baan alweer kwijtraken. Die komen terug en willen hun diploma alsnog halen.”

cc-foto: Nenad Stojkovic