Veel meer klachten tegen politie wegens racisme. Politie wuift alles weg

Het aantal ingediende klachten tegen de politie wegens racisme en discriminatie is in de eerste negen maanden van dit jaar met bijna 25 procent toegenomen ten opzichte van heel 2019. Dat meldt RTL Nieuws. Tegelijkertijd wijst de politie vrijwel alle klachten direct af en weigert stelselmatig hand in eigen boezem te steken.

Uit een bestudering van de cijfers van de Nationale Politie door RTL blijkt dat de klachtencommissie tussen 2016 en 2019 zeventig discriminatiezaken behandelde. Slechts twee werden er gegrond verklaard. Behalve klachten werd ook 54 keer aangifte gedaan tegen politieagenten wegens discriminatie, nul keer leidde dat tot vervolging.

Hoewel de politie wettelijk verplicht is alle gegevens rond de afhandeling van discriminatieklachten bij te houden, weet de organisatie niet hoeveel van die klachten tot tevredenheid zijn afgehandeld. De toename van het aantal klachten dit jaar wijt de politie zelf aan de moord op de zwarte Amerikaan George Floyd en de media-aandacht daarvoor.

Onderzoeker Lida van den Broek vermoedt dat het lage aantal gegronde klachten erop wijst dat maar een klein deel van de mensen die gediscrimineerd worden daadwerkelijk een klacht indienen. Degenen die wel de moeite nemen, lijken ‘persoonlijk niets of in ieder geval niet veel te winnen te hebben’. Van den Broek hekelt de cultuur binnen de politieorganisatie waar te weinig kennis over racisme en discriminatie aanwezig is:

Het bewustzijn over racisme is daar niet erg groot. Ik heb een aantal casussen doorgelezen en daar zie ik gewoon dat de klachtencommissies, precies zoals heel veel Nederlanders, racisme liever ontkennen dan erkennen.

Ook zegt Van den Broek dat commissies de neiging hebben agenten eerder te geloven dan burgers. Er zou te makkelijk worden gedacht dat agenten altijd de waarheid vertellen, omdat ze daartoe verplicht zijn door de eed die ze hebben afgelegd. De politie zelf ziet geen reden om aan het oordeel van de klachtencommissies te twijfelen en is niet van plan de klachtenprocedure aan te passen. Die is ‘deugdelijk’, aldus een woordvoerder.