Veel meer slachtoffers Belastingdienst, SP-Kamerlid Leijten eist ‘opschoning systemen’

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft in een debat met de Tweede Kamer erkend dat er mogelijk nog veel meer gedupeerden zijn van discriminatie en onrechtvaardig optreden door de overheid dan alleen die van het toeslagenschandaal. Bij onder meer de heffing van inkomstenbelasting werden soortgelijke methodes gehanteerd. Ook daarbij legde de dienst zwarte lijsten aan van burgers. Wie op zo’n geheime lijst belandde, werd vervolgens onrechtvaardig hard aangepakt. De NOS meldt:

Vijlbrief meldde vorige week al in een brief dat niet alleen bij de dienst Toeslagen maar ook bij de inkomstenbelasting mensen jarenlang te makkelijk het stempel van fraudeur kregen opgeplakt. Ze kwamen al bij het minste vermoeden van fraude in een speciaal systeem, maar wisten dat zelf niet. Bij een belasting-of toeslagenschuld van meer dan 10.000 euro kregen ze bovendien geen betalingsregeling of schuldhulpverlening meer. Kamerleden willen weten hoeveel mensen hiervan het slachtoffer werden, maar Vijlbrief kan dat vandaag niet zeggen. Er is begonnen met een inventarisatie maar er moeten tussen de 300.000 en 500.000 beschikkingen doorgenomen worden.