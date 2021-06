Veel mensen kampen 12 weken na corona-besmetting nog met gevolgen

Brits onderzoek wijst uit dat meer dan 2 miljoen volwassenen in Engeland kampen met langdurige Covid, de klachten die ze hebben duren langer dan 12 weken. Dat is twee keer zoveel als eerder geschat. De klachten vallen uiteen in twee soorten: ademhalingsproblemen en vermoeidheidsverschijnselen. De groep met de eerste klachten is vaak ook kort na besmetting ernstig ziek geworden. Zoals ook uit eerder onderzoek blijkt zijn voor vrouwen slachtoffer van de ziekte.

Van de mensen die besmet raakten met corona en verschijnselen vertoonden heeft 37,7 procent minstens een symptoom gehad dat langer dan 12 weken duurde. Bijna 15 procent van hen kampte met drie of meer hardnekkige ziekteverschijnselen. Al maakt het onderzoek niet duidelijk hoe ernstig de symptomen waren maar niettemin vinden wetenschappers de resultaten alarmerend. “Veel mensen denken niet dat ze langdurige corona hebben. Ze menen gewoon wat kortademig te zijn bijvoorbeeld of hun verlies van smaakgevoel houdt maanden aan,” aldus professor Helen Ward van het Imperial College London die het onderzoek mede leidde. De onderzoekers achterhaalden dat door niet te vragen naar corona in het algemeen maar naar de specifieke verschijnselen.

The Guardian meldt dat een Noors onderzoek deze week uitwijst dat 61 procent van 312 patiënten na een half jaar mog hardnekkige symptomen vertoonde, waaronder 52 procent van de 16 tot 30 jarigen. Ook hierbij waren verlies van reuk en smaak en ernstige vermoeidheid de belangrijkste kenmerken.

Ondertussen publiceert de krant ook het verhaal de man die voor zover bekend het langste positief is getest op corona: 290 dagen, ofwel bijna tien maanden. Gepensioneerd rijinstructeur Dave Smith (72) liep corona op tijdens de eerste golf. Hij onderging 42 PCR-testen die positief uitvielen en werd zeven keer opgenomen in het ziekenhuis. Zijn gezondheidstoestand verslechterde steeds dermate dat zijn echtgenote tot vijf keer toe is begonnen met het voorbereiden van zijn begrafenis. Een keer werd hij zo getroffen door het virus dat hij twee tot drie maanden in bed bleef, te zwak om op te staan.

Hij genas uiteindelijk met een antilichamen-cocktail van Regeneron dat ook met succes is toegepast bij de behandeling van oud-president Trump. Smith, die in 2019 werd behandeld voor leukemie, mocht daar bij wijze van uitzondering gebruik van maken omdat het middel niet officieel is goedgekeurd. Inmiddels is hij negatief getest en heeft hij zijn familie kunnen bezoeken. Van volledig herstel is geen sprake omdat het virus zijn long te zeer heeft aangetast.

Maaike van der Velde (20) uit Tollebeek vraagt via instagram aandacht voor de gevolgen van long Covid onder jongeren.

Geen video? Klik hier.

cc-foto: Baker County Tourism