Veelbelovend corona-vaccin mogelijk in 2020 al op de markt

Een veelbelovend vaccin tegen het coronavirus komt mogelijk dit jaar al op de markt. Onderzoekers van de Britse universiteit Oxford hebben geconcludeerd dat het vaccin bij een eerste groep proefpersonen goed is aangeslagen. Goed nieuws ook voor de Nederlandse overheid dat vooraf al 300 miljoen vaccins heeft ingekocht. De testgroep is wel zeer beperkt.

Het vaccin is op 1077 mensen getest. De onderzoekers schrijven in wetenschappelijk tijdschrift The Lancet dat het vaccin ervoor zorgt dat het lichaam antistoffen produceert en daarnaast ook T-cellen die ervoor zorgen dat het virus niet meer opnieuw wordt aangemaakt. Ook lijkt het vaccin weinig bijwerkingen te hebben.

Een groot bezwaar tegen het onderzoek is dat de testgroep zeer homogeen is, namelijk witte, gezonde mensen tussen de 18 en 55 jaar. De onderzoekers zijn inmiddels gestart met een grootschalig onderzoek waarin tienduizenden proefpersonen uit onder meer Brazilië en Zuid-Afrika het vaccin toegediend hebben gekregen. De onderzoekers hopen binnenkort ook in een lab gezonde vrijwilligers te kunnen besmetten met het coronavirus om vervolgens te testen hoe zij op het vaccin reageren.

Bronnen: RTL Nieuws, AD / cc-foto: pxhere