Veen heeft maling aan noodverordening: weer auto in brand gestoken

De noodverordening die sinds afgelopen weekend in Veen geldt, maakt niet op alle inwoners evenveel indruk: maandagavond ging opnieuw een sloopauto in vlammen op. Omroep Brabant meldt dat er ‘enkele jongeren’ bij de autobrand aanwezig waren, ondanks dat er een samenscholingsverbod van kracht is.

De afgelopen dagen worden er dagelijks sloopauto’s in brand gestoken in het Brabantse dorp. Daarnaast werd er illegaal vuurwerk afgestoken en werden andere coronamaatregelen genegeerd. Zaterdag lieten de inwoners al blijken zich niets van de oproep van de burgemeester aan te trekken om dat niet te doen. Nadat er dit weekend zwaar vuurwerk onder een brandweerwagen terechtkwam en hulpverleners zich noodgedwongen moesten terugtrekken, greep de burgemeester naar de noodverordening. Hoewel er inmiddels meer politie op straat is, zeggen omstanders dat nog niet bij alle wegen gecontroleerd wordt.

Het dorp Veen staat al sinds de 18de eeuw bekend om zijn opstandige bevolking. Sinds de jaren 90 steken de inwoners rond de feestdagen sloopauto’s in brand. Maandag berekende Omroep Brabant al dat dit jaarlijks een kostenpost met zich meebrengt van tienduizenden euro’s. Die kosten zijn grotendeels voor het herstellen of vervangen van het wegdek nadat de auto’s zijn uitgebrand.

Beeld: Screenshot Omroep Brabant