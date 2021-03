Veertien jaar legaal in Nederland, maar stemmen of trouwen mag niet

Veertien jaar geleden kregen tienduizend mensen te horen dat ze de rest van hun leven in Nederland mogen blijven wonen. Maar veel van de mensen die in aanmerking kwamen voor het generaal pardon van 2007, hebben nog altijd geen Nederlands paspoort. Met alle vervelende gevolgen van dien. Zo komt in het AD de 22-jarige Marine aan het woord.

Twee weken geleden mochten haar vriendinnen stemmen, maar Marine (22) niet. Terwijl ze al 21,5 jaar in ons land woont. Maar wie geen paspoort heeft, en dus geen Nederlander is, mag niet stemmen. “De stempel Nationaliteit Onbekend op mijn verblijfsdocument is heel pijnlijk.”

De overheid blijft eisen dat de ‘pardonners’ een geboortebewijs overleggen als ze een Nederlands paspoort willen. In de praktijk blijkt dit vaak onmogelijk. Marine is naar haar geboorteland Armenië gereisd om de gevraagde documenten op te vragen. Daar weigeren de autoriteiten haar te helpen omdat ze geen Armeens staatsburger is.

Een petitie om deze ‘pardonners’ alsnog een paspoort te verstrekken, is inmiddels ruim 25.000 keer ondertekend. Volgens de initiatiefnemers van de petitie beperken de problemen zich niet tot verkiezingsdag. Zonder paspoort is het veel moeilijker om werk te vinden, te studeren en te reizen. Ook een telefoonabonnement afsluiten, een hypotheek aanvragen of trouwen is lastig of onmogelijk.

Hoewel de Ombudsman en de Tweede Kamer erop hebben aangedrongen om de ‘pardonners’ een paspoort te verstrekken, wil staatssecretaris Ankie Broekers-Knol eerst een onderzoek afwachten dat ze zelf in februari heeft verordonneerd.