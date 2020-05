Veertig mensen besmet met corona na kerkdienst in Frankfurt

Bij een kerkdienst in een baptistengemeenschap in Frankfurt am Main zijn veertig mensen besmet geraakt met het coronavirus. De besmette kerkgangers wonen verspreid door het hele Frankfurt/Rhein-Main-gebied. Volgens de plaatselijke GGD zijn er vooralsnog maar enkele mensen ernstig ziek geworden.

De kerkdienst vond plaats op 10 mei in het centrum van Frankfurt. In de deelstaat Hessen zijn sinds twee weken weer kerkdiensten toegestaan, zolang regels rond hygiëne en afstand houden worden nageleefd. Ook moeten er in de kerk mondkapjes gedragen worden. Het bisdom Limburg, dat ook de diensten heeft hervat, zegt dat de kerkgangers van de baptistengemeenschap uitermate voorzichtig zijn geweest en alle regels hebben opgevolgd. Volgens het bisdom is er dan ook geen risico voor de eigen gemeenschap.

Vanaf 1 juli worden in Nederland kerkdiensten hervat. Hierbij mogen maximaal honderd mensen aanwezig zijn, mits de anderhalvemeterregel wordt nageleefd.

Bron: FR.de / Beeld: Google Streetview