Veevoerbedrijf verkoopt jarenlang voer vermengd met afval en verdient miljoenen

Een veevoerbedrijf uit Noord-Brabant heeft vermoedelijk twee jaar lang gefraudeerd met veevoer, meldt NOS. Ongeregistreerde stoffen of zelfs afval werden vermengd met het voer en aan boeren vervolgens verkocht aan boeren als veevoer. Volgens het Openbaar Ministerie heeft het bedrijf er zo’n vier miljoen euro mee verdiend.

Drie mannen werknemers van het bedrijf zijn aangehouden en worden op dit moment verhoord. Het OM spreekt van ernstig strafbare feiten. De grondstoffen en het afval kunnen de gezondheid van dieren, maar ook van mensen schaden.

#BaarleNassau – Arrestaties bij Hendriks Group omdat het afval zou hebben verkocht als veevoer https://t.co/QhEILAwumq — Hubert De Meulder (@HubertDeMeulder) February 5, 2020



In mei 2019 werd het bedrijf al stilgelegd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De certificaten van het bedrijf zijn nu ingetrokken en verschillende vrachtwagens zijn in beslag genomen.

Uit verschillende inspecties bleek al dat er veel niet in orde was binnen het bedrijf. Zo constateerde de NVWA in 2019 dat de hygiëne zwaar ondermaats was. Ook waren de opslagtanks ernstig vervuild en verroest. Het OM vermoedt daarnaast dat de papieren van het bedrijf zijn vervalst. Wat doorverkocht werd aan boeren als veevoer was voorzien van het keurmerk ‘GMP+’: een certificaat dat bedoeld is om aan te tonen dat een bedrijf veilig of duurzaam werkt. Het bedrijf werd vervolgens stilgelegd en kreeg de opdracht om alle niet-eetbare producten te laten vernietigen.

Daarbij bleek het verkochte veevoer na controle totaal ongeschikt als diervoeder te zijn. Dat keurmerkcertificaat is destijds ingetrokken. In de administratie was ook niet terug te vinden welke grondstoffen in het veevoer zijn gebruikt. Dat is wel belangrijk, omdat die grondstoffen in de voedselketen kunnen belanden.

Om de gezondheid van mens en dier te waarborgen, moet het voer door de hele keten te volgen zijn. “Dit om in het geval van een besmetting snel tot de identificatie van de herkomst te komen en verdere verspreiding te voorkomen”, stelt het OM volgens NOS.

'Goed dat OM en ⁦@_NVWA⁩ hebben ingegrepen! #magookweleensgezegdworden Afval voor miljoenen als veevoer verkocht', verdachten aangehouden /via @NOS https://t.co/3roMBnxVxi — Hanneke van Ormondt (@Hanneke_vO) February 5, 2020

cc-foto: pxhere