Veganist weigert vaccin vanwege dierproeven en overlijdt

De 54-jarige Britse veganist Glynn Steel die weigerde zich te laten inenten nadat hij had gelezen dat de coronavaccins waren getest op dieren, is aan covid-19 overleden. Zijn 50-jarige vrouw Emma roept nu iedereen op om het vaccin wél te nemen, schrijft de Daily Mirror.

“Ik heb me nooit zo ziek gevoeld, had ik het vaccin maar genomen”, zei Steel op zijn sterfbed tegen Emma die wel volledig is ingeënt. Hij smeekte ook bij de verpleegkundigen op de intensive care-afdeling om een inenting. “Daar zeiden ze dat het te laat was”, aldus Emma.

Nadat Steel besmet was geraakt met corona verslechterde zijn situatie snel. Toen Emma hem naar het ziekenhuis bracht, was hij bewusteloos. Er was geen ambulance beschikbaar om Steel op te halen.

Steel was een groot dierenliefhebber. Hij verzorgde zes voormalige zwerfkatten en -honden. Een van de honden had hij meegenomen van een vakantie in Sri Lanka.

Foto: Emma Steel