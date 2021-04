Vera Bergkamp nieuwe Kamervoorzitter

D66-Kamerlid Vera Bergkamp is woensdagmiddag in een ronde gekozen tot de nieuwe Kamervoorzitter. In een toespraak tot de Kamer verklaarde ze “enorm veel zin te hebben om uw voorzitter te zijn”. Ze bedankte onder meer haar vrouw en haar voorganger Khadija Arib.

Bergkamp haalde 74 van de 144 uitgebrachte stemmen. Arib kreeg 38 stemmen, Bosma 27. Vijf stemmen waren ongeldig. Peter Kee en Francisco van Jole voorspelden aan het begin van de middag al dat Bergkamp de strijd om het voorzitterschap zou winnen. Bergkamp kon op de steun rekenen van haar eigen partij D66, de VVD en het CDA.