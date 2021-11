Verbijsterend: Hugo de Jonge zonder mondkapje op bezoek bij ouderen

Een bezoek van Hugo de Jonge aan demente ouderen heeft tot verbijsterde reacties geleid. De demissionaire minister van Volksgezondheid droeg bij zijn ontmoetingen met kwetsbare bejaarden geen mondkapje, zo is te zien op de foto’s die hij zelf verspreidde.

Op de #dagvandemantelzorg bezocht ik het Odensehuis in Papendrecht. Hier kunnen mensen met dementie allerlei activiteiten doen. Hun mantelzorgers ontmoeten elkaar hier en kunnen even ‘vrij’ zijn, omdat vrijwilligers de zorg op zich nemen. Prachtig en hartverwarmend project! pic.twitter.com/kJAwjVBsFu — Hugo de Jonge (@hugodejonge) November 10, 2021

Op de site van de Rijksoverheid staat over mondkapjes in verpleeghuizen:

Komt u op minder dan 1,5 meter afstand van een bewoner? Dan krijgt u het advies om een medisch mondneusmasker te dragen.

“Do as I say, not as I do”, sneert een Twitteraar. Menigeen wijst erop dat de besmettingscijfers weer gevaarlijk hoog zijn en dat ouderen veel risico lopen – onder meer omdat Nederland, anders dan veel andere landen, nog niet is begonnen met het zetten van boostershots.