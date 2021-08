Verbijstering over reacties sportmedia op Olympisch kampioen Sifan Hassan

Als je niks kunt word je journalist en als je zelfs dat niet kunt word je sportjournalist. Die oude mediawijsheid werd weer eens bevestigd door De Gelderlander en het AD nadat atlete Sifan Hassan goud behaalde op de Olympische Spelen in Tokyo. Het is voor het eerst in 29 jaar dat een Nederlandse atleet Olympisch goud wint.

Een sportverslaggever van het AD leek de prestatie niet voldoende te vinden en testte, zoals wel vaker gebruikelijk onder witte Nederlanders die een landgenoot van kleur tegenkomen, haar culturele kennis. Of Hassan wel wist wie de Snollebollekes zijn. Nee, dat wist ze niet. Waarop hij ging uitleggen dat de muziek van die Brabantse band werd gespeeld na haar spectaculaire overwinning eerder die dag toen ze op de 1500 meter won ondanks dat ze ten val was gekomen. De muziek was haar bekende ze, heel gek natuurlijk, niet opgevallen. Maar de innemende atlete, die het professioneel allemaal over zich heen laat komen, verklaarde meteen dat ze houdt van Brabant en dat ze er drie jaar gewoond heeft.

De band zelf toonde het gepaste respect.

De reacties op Twitter lopen uiteen. Sommigen wijzen er op dat een witte mannelijke atleet na het behalen van goud nooit een dergelijke vraag voorgelegd zouden krijgen. Oud-Kamerlid Amma Assante, stelt dat de benadering onderdeel is van een traditie.

Om te checken of ze er wel echt bij hoort, voldoende geassimileerd is en geen bedreiging meer vormt voor jouw ‘cultuur en tradities.’ Onderhuids en dwangmatig. Men heeft het zelf niet eens door. Uiterst vermoeiend en irritant. https://t.co/dnJlkHS2O3 — Amma Asante (@Amma_Asante) August 3, 2021

Siri, give me a vraag die je niet aan een witte mannelijke kampioen gesteld had zien worden. https://t.co/JESQjlAh0I — Maartje ⭕ (@maartjegeels) August 2, 2021

Anderen wijzen er op dat de vraag onderdeel is van de entertainmentcultuur die in de journalistiek geslopen is. AD journalist Thijs Zonneveld legt de werkwijze van de krant uit voor het maken van interviews na het behalen van Olympisch goud. Het hele interview met tal van interessante vragen zie je hier.

Als je naar het zoveelste interview wilt luisteren waarin alleen maar wordt gevraagd of iemand blij is met de drie punten, be my guest. Wij proberen andere vragen te stellen. Aan iedereen, dus ook aan Hassan. Punt. — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) August 2, 2021

Enigszins in strijd met die uitleg was dat het AD het antwoord van Hassan tot kop verhief. Alsof dat het belangrijkste was na haar wereldprestatie. Later werd de kop aangepast.

Je kan het nu aangepast hebben, maar iedereen heeft het al gezien.. en zo niet zie hieronder het originele bericht. het enige wat hier moet gebeuren is oprecht excuses maken!! Walgelijk .. pic.twitter.com/2FTZ3tQFlz — Linda Vonk (@LindaVonk) August 2, 2021

De corrector moest ook in actie komen De Gelderlander, onderdeel van het AD-concern, waar een redacteur in de kop fonetisch schrift ging gebruiken om duidelijk te maken dat Hassan een accent heeft. Die tweet werd later verwijderd. Oud SP-Kamerlid Cem Lacin constateert dat excuses aan de Olympisch kampioen uitblijven.