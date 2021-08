Verbijstering over toestaan duizenden bezoekers op speciale Formule 1 camping

“Overnachten in de buurt van de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix? De Official 538 Dutch Grand Prix Village is dé comfortabele plek voor een ontspannen verblijf. Kom 4 nachten kamperen naast het circuit en ervaar het formule 1 spektakel van heel dichtbij. Word wakker in je speciale 538 Dutch Grand Prix Village tent, één van de andere vooropgezette accommodaties of in je eigen meegebrachte tent en scoor een lekker ontbijtje.”

Met die wervende tekst worden toeschouwers van de F1 race op Zandvoort via de officiële site gelokt naar een tijdelijke camping naast het circuit. De luxe ingerichte kampeergelegenheid, een tent huren kost 295 euro per persoon, maakt van het race-evenement een meerdaags festival. En die waren nu net verboden door het kabinet, in verband met besmettingsgevaar van het coronavirus. De tijdelijke camping is open van donderdag 2 september 12:00 uur tot tot maandag 6 september 12.00 uur.

‘Hemeltergend”, noemt Eric van Eerdenburg van het door de coronamaatregelen verboden Lowlands-festival het tegenover RTL Nieuws. “Dit is meten met twee maten. Het ruikt naar corruptie.”

De organisatie van de F1 zegt dat de camping een eigen vergunning heeft en dus volgens de procedures geen officieel deel uitmaakt van de F1 races. Volgens woordvoerder van de Dutch Grand Prix moet daarom voor de camping een apart toegangsbewijs aangeschaft worden. RTL Nieuws wijst er op dat er ook combi-tickets worden aangeboden. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat de camping is toegestaan omdat deze “buiten het evenemententerrein” is gelegen. Dat de camping pal naast het circuit ligt, is kennelijk geen bezwaar.

Volgens de gemeente gaat het om “een slimme ondernemer” die de camping gestart is. RTL Nieuws achterhaalde dat het gaat om DGP Race BV, de organisator van de F1 race.

RTL Nieuws schrijft:

De burgemeester van Zandvoort, David Moolenburgh, laat in een reactie aan het RTL Nieuws weten dat de grand prix geen verkapt festival wordt. “Het is een camping zoals we er zovelen hebben in Zandvoort. De camping is alleen bedoeld om te slapen.” Hij begrijpt de ophef, maar zegt dat het gevolg is van keuzes die in Den Haag worden gemaakt. “Wij zijn in Zandvoort in ieder geval heel blij dat we in beperkte setting door kunnen gaan met organiseren van de Formule 1.”

GroenLinks en PvdA spreken van een absurde situatie. Lisa Westerveld (GroenLinks) gaat de kwestie aankaarten in de Kamer.

Hm. F1 Zandvoort kon wél doorgaan want geen overnachting toch? Ik zie tenten… het lijkt wel… de camping… van een……… festival. Leuke naam ook voor de tenten in kwestie. pic.twitter.com/ZMp9ljm7UW — Zahra Boufadiss (@ZahraBoef) August 17, 2021

'Geloof het pas als het officieel ontkend wordt' zeiden ze vroeger in Rusland. Burgemeester Zandvoort over camping van 5000 tenten: "Dat er een camping komt in Zandvoort voor bezoekers van de Formule 1, maakt de grand prix niet tot een verkapt festival" https://t.co/70skdM4Qoz — Rens van Tilburg (@RensvanTilburg) August 18, 2021

Als je dacht dat het allemaal niet schandaliger kon met die #F1, als je dacht dat schade aan natuur, milieu, klimaat genoeg was, dat t asogehalte hoog genoeg was met stopzetten van wmo- & leerlingenvervoer,

nou, mis:

een CAMPING met 1000en slaapplaatsen‼️https://t.co/rl12ze0c5Q — Nettie Klompsma (@KlompsmaNettie) August 18, 2021

cc-foto: Matthew Paulson