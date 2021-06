Verdachte mesaanval Würzburg had IS-propaganda in huis

De 24-jarige man die vrijdag in het Zuid-Duitse Würzburg drie vrouwen doodde, had thuis propaganda liggen van de islamitische terreurorganisatie IS. Ook verklaarde hij na zijn arrestatie dat hij jihadistische motieven had. Dat melden verscheidene Duitse media.

Dader in #Wuerzburg zou bij zijn arrestatie verklaard hebben dat hij een jihad wilde voeren. Ook meldt @BILD dat bij het doorzoeken van het onderkomen vd dader IS-propaganda zou zijn gevonden. https://t.co/E6n7PcCad8 — Wouter Zwart NOS (@WouterZwart) June 26, 2021

De verdachte die afkomstig is uit Somalië, stond onder psychiatrische behandeling. Hij kwam in 2015 naar Duitsland. De man had enkele maanden geleden ruzie met zijn buren, waarbij hij ook met een mes zou hebben gedreigd.

Bij zijn aanval verwondde de man een groot aantal mensen met messen. Een vrouw verkeert nog in levensgevaar, meldt Der Spiegel. De messen bemachtigde hij op de huishoudafdeling van een warenhuis waar hij meteen zijn eerste slachtoffer maakte: een verkoopster.