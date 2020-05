Verdere versoepeling van de intelligente lockdown: dit verandert er

Vanaf 1 juni worden de corona-maatregelen verder versoepeld. Dinsdagavond deden premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid uit de doeken welke veranderingen er vanaf volgende maand zullen plaatsvinden.

Vanaf 12 uur ’s middags mag op 1 juni de horeca haar deuren weer openen. Maar wel met de nodige restricties. Zo mogen er binnen 30 gasten zijn, mits daarmee de anderhalvemeterregel niet wordt geschonden. Het personeel wordt niet meegerekend, net als de gasten die buiten op het terras zitten. Ook voor de terrassen geldt: open, maar op anderhalve meter afstand van elkaar. Uitzondering hierop zijn leden van hetzelfde huishouden, die mogen bij elkaar aan tafel. Het is aan de horeca-uitbaters zelf om erop toe te zien dat deze regels worden gehandhaafd. Discotheken vallen niet onder de horecagelegenheden die weer van start mogen, zij blijven vooralsnog dicht.

Vanaf 8 juni gaan de basisscholen weer open zonder verdere restricties. Datzelfde geldt voor de kinderopvang. Ook het middelbaar onderwijs gaat weer van start, en wel per 2 juni. Scholen krijgen hier wel de opdracht mee om leerlingen op anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Vanaf 15 juni mogen mbo’s, hbo’s en universiteiten weer op locatie toetsen en tentamens afnemen en praktijklessen hervatten.

Er wordt voorzichtig uitgebreid met de bezoekregeling voor verpleeghuizen. De afgelopen periode mochten 26 verpleeghuizen onder strikte voorwaarden één bezoeker binnenlaten per bewoner. Deze proef wordt vanaf 25 mei geleidelijk uitgebreid naar meerdere verpleeghuizen. Het doel is om vanaf 15 juni de bezoekregeling landelijk in te voeren. Ditzelfde geldt voor de gehandicaptenzorg.

Zoals bekend zal ook op 1 juni het openbaar vervoer weer volgens de normale dienstregeling gaan rijden. Reizigers moeten verplicht een mondkapje dragen in het ov. Daarbij moet het om een niet-medisch mondkapje gaan. Gecertificeerde mondkapjes blijven gereserveerd voor de zorg. Ook maakten de premier en minister bekend dat op het niet dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer een boete van 95 euro komt te staan. Het is niet de bedoeling dat NS-personeel actief op zoek gaat naar overtreders.

Ook culturele instellingen als theaters, concertzalen, musea, monumenten en bioscopen mogen vanaf 1 juni om 12 uur weer open. Hier geldt eveneens de regel dat de afstand van anderhalve meter tot elkaar gewaarborgd blijft. Voor theaters, bioscopen en poppodia geldt een maximum aantal bezoekers van dertig, voor musea en monumenten wordt per locatie een inschatting gemaakt van het aantal bezoekers dat gelijktijdig binnen mag zijn.

Rutte en De Jonge presenteerden ook hun plannen voor na juni, mocht er geen nieuwe piek in besmettingen plaatsvinden. In dat geval zal het maximum aantal bezoekers op alle locaties worden uitgebreid van dertig naar honderd en mogen campings en vakantieparken weer open. Ook mogen er dan weer religieuze bijeenkomsten en uitvaartdiensten worden gehouden voor maximaal honderd aanwezigen.

In principe geldt dat nog steeds dat sportscholen en sauna’s tot 1 september gesloten blijven. Rutte zei wel in gesprek te zijn met sportscholen om een manier te vinden ook daar de deuren eerder weer te openen.

Halverwege de persconferentie ontstond er onder kijkers de nodige commotie op sociale media. Doventolk Irma, inmiddels nauwelijks nog weg te denken van de corona-persconferenties, maakte plaats voor een vervanger, namelijk Corline Koolhof. RTL Nieuws weet te melden: “Zij is onder meer werkzaam adjunct-directeur van het Gebarencentrum. Het aflossen van de doventolk bleek een goede reden te hebben. De voorgaande persconferenties bleken namelijk te zwaar voor één tolk en daarom nam Corline het stokje over op het moment dat de pers haar vragen mocht stellen.”