‘Vergeet in deze crisis Afrika niet’

Nederland mag in deze coronacrisis Afrika niet vergeten, zeggen drie Afrika-deskundigen in de podcast Betrouwbare Bronnen.

Afrika is zeer kwetsbaar. Veel mensen leven van dag tot dag, hebben geen vaste baan en zijn niet verzekerd voor zorg. In Afrika kan corona leiden tot hongersnood. Je ziet meteen extreme armoede. Alleen al daarom moet Nederland helpen, maar er is ook een groot eigenbelang om te investeren in de relatie met Afrika. Het continent wordt steeds belangrijker als handelspartner, zeggen hoogleraar Mirjam van Reisen (Adviesraad Internationale Vraagstukken), Unilever-inkoopchef Marc Engel en Joost Oorthuizen (Initiatief Duurzame Handel).

“Er zijn anderhalf miljard Afrikanen en over tien jaar tweeënhalf miljard”, zegt Marc Engel. “Het heeft de landmassa van de Verenigde Staten, India en China samen. Het is de agrarische schuur van de wereld en Afrikanen zijn ook consumenten.” Veel chocola, koffie en thee in onze supermarkten komt uit Afrika, zegt de Unilever-topman. En bloemen. “Maar op dit moment zijn er geen zaden. Dan wordt er dus niet geplant en ook niet geoogst.”

De coronaklap komt in Afrika extra hard aan. De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) adviseerde het kabinet een maand geleden om van het geld dat nu wordt ingezet om de coronacrisis te bestrijden, 1 miljard euro aan Afrika te besteden. Dat advies kwam op verzoek van de Tweede Kamer. CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma nam het initiatief.

Het antwoord van het kabinet laat op zich wachten, want minister van Financiën Wopke Hoekstra (ook CDA) aarzelt over het bedrag. Terwijl Nederland nog moet beslissen, heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel aangekondigd 3 miljard euro extra voor Afrika te bestemmen. “De gevraagde 1 miljard is een klein bedrag, het is geen Marshallplan”, zegt Mirjam van Reisen van de AIV. “In deze tijd Afrika niet helpen zou heel vreemd zijn”, stelt Joost Oorthuizen. “Terwijl het daar met de ontwikkeling en economische groei juist zo goed ging. Een groot deel van ons toekomstige verdienvermogen ligt in Afrika.”

De drie wijzen erop dat premier Mark Rutte twee maanden geleden in een opiniestuk in de Financial Times (met 18 Afrikaanse en Europese leiders) zelf nog schreef dat Afrika een stimuleringspakket nodig heeft van tenminste 100 miljard dollar. Uit een peiling bleek recent dat 78 procent van de kiezers van VVD en CDA de relatie met Afrika belangrijk vindt. Het Nederlandse bedrijfsleven is van plan het handels- en investeringsvolume in Afrika te verdubbelen. Corona remt dat proces nu af.

“Een aantal grote bedrijven weet in Afrika goed de weg”, zegt Engel. Hij noemt Unilever, DSM en de Rabobank. “Maar hulp van de overheid via Initiatief Duurzame Handel blijft belangrijk.” Nederland helpt Afrika al met landbouwkennis en watermanagement. “Het is een heel leergierig continent”, zegt Engel. “Je kunt er snel sprongen maken, ook op duurzaamheidsgebied. Groene energie, het recyclen van plastic, dat is juist in Afrika goed te doen.”

De drie betreuren dat Nederland al sinds het kabinet Rutte I (VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV) niet meer voldoet aan de internationale norm dat rijke landen tenminste 0,7 procent van het bruto nationaal inkomen besteden aan ontwikkelingssamenwerking. Op dit moment is het Nederlandse percentage 0,5 procent. Nu onze economie een recessie doormaakt, vreest Mirjam van Reisen dat Afrika door die koppeling extra hard getroffen wordt. Daarom moet die 1 miljard uit de algemene middelen komen.

“Daarnaast moet Nederland het bestaande bedrag in euro’s tenminste op niveau houden. En sowieso terug naar die ooit afgesproken norm van 0,7 procent van het nationaal inkomen.”