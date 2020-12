Verhoog erfbelasting voor miljonairs

Vanwege de coronacrisis heeft de Nederlandse overheid al meer dan 66 miljard euro moeten lenen. En daar gaan de jongste generaties voor opdraaien, waarschuwt Druktemaker Ellen Deckwitz. Straks moet er immers weer worden bezuinigd. “Vaarwel broodnodige investeringen in de zorg en het onderwijs. Vaarwel investeringen tegen de opwarming van de aarde. Hallo aangehaalde broekriem en droog brood.”

Is er dan geen alternatief? “Afgelopen week werd er in Argentinië door de senaat ingestemd met een eenmalige belastingheffing voor de 12.000 miljonairs die het land rijk is.” Voor Deckwitz gaat dat niet ver genoeg. “Een eenmalige heffing is slechts een druppel op de gloeiende plaat. Je moet groter durven denken.”

“De afgelopen jaren nam de belastingdruk op grote vermogens verder af. Ons land telt momenteel 200.000 miljonairs en evenveel burgers die van de voedselbank afhankelijk zijn. Dus waarom gaan we niet gewoon een structurele verhoging van de vermogensbelasting inzetten?”

“En laten we, als we toch met de toekomstige generaties bezig zijn, meteen even naar de erfbelasting kijken. Nu valt iedereen met een erfenis hoger dan 120.000 euro onder hetzelfde belastingtarief, dus ook de nazaten van al die honderdduizenden miljonairs. En daar kan bij een bedrag met zes nullen echt wel wat meer vanaf. Laat de coronacrisis het startschot vormen van eerlijker lastenverdeling, zodat onze toekomstige generaties nog iets anders zullen erven dan schuld.”