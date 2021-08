Verhuurder studentenflat komt met eigen brandpreventie: verbod op LHBTI-vlag

Nadat in een studentenflat in Amsterdam-West brand uitbrak doordat regenboogvlaggen in de gang in brand waren gestoken, eisten de bewoners dat de verhuurder maatregelen zou nemen om herhaling te voorkomen. Een brandalarm bijvoorbeeld, of blusapparaten of werkende rookmelders. Studentenhuisvester Duwo heeft echter een geheel eigen oplossing, zo meldt het Parool: het is voorlopig niet meer toegestaan regenboogvlaggen op te hangen in de gangen.

Afgelopen vrijdag werden de vlaggen in brand gestoken op meerdere locaties in de flat. Het vuur dat het meeste schade aanrichtte bevond zich op de achtste etage van de studentenflat. Vier mensen moesten worden overgebracht naar het ziekenhuis. De flat werd direct ontruimd, ongeveer honderd mensen werden opgevangen in een nabijgelegen moskee en op het politiebureau. De achtste etage is nog altijd onbewoonbaar. Door het hele gebouw heen bleek dat tijdens de ontruiming woningen zijn leeggeroofd.

Een groep in de flat wonende studenten maakt zich kwaad om het gebrek aan brandbeveiliging in het gebouw. Zo is er geen centraal brandalarm, zijn er nergens brandblussers te vinden, is er geen noodknop en de rookmelders die er dan weer wel zijn, die ervoor zorgen dat de branddeuren sluiten en de liften onbruikbaar worden, maken geen geluid. De bewoners eisen van Duwo dat er een onderzoek wordt ingesteld door een onafhankelijke brandveiligheidsexpert en dat er camera’s bij de ingang, liften en nooduitgangen worden geplaatst.

Duwo heeft de bewoners echter per brief laten weten dat het gebouw al aan alle wettelijke brandveiligheidseisen voldoet. De verhuurder schrijft ook dat ‘de brandweer heeft geconstateerd dat alle rookmelders zijn afgegaan op de verdiepingen waar rookontwikkeling was’. Iets wat bewoners zelf bestrijden. Duwo heeft daarnaast zo zijn eigen idee van brandpreventie: de regenboogvlaggen mogen alleen nog binnen in de woningen worden opgehangen, niet meer op de voordeuren, in de openbare ruimte en in de lift, ‘om de veiligheid en de rust binnen het pand terug te brengen’.