Verkiezingsbijeenkomst Justin Trudeau afgelast wegens agressieve corona-ontkenners

De progressieve Canadese premier Justin Trudeau heeft uit veiligheidsoverwegingen een verkiezingsbijeenkomst afgelast omdat een menigte van tientallen woedende demonstranten hem opwachtte. Zijn campagnebus vertrok onder politiebegeleiding. De protesterende groep bestond voor het overgrote deel uit corona-ontkenners en antivaxxers. Trudeau die voor 20 september verkiezingen heeft uitgeschreven is de afgelopen dagen vaker belaagd door corona-demonstranten waarbij hij voor ‘verrader’ wordt uitgemaakt.

Trudeau verklaarde later dat hij nooit eerder zo’n intense woede had gezien.

De discussie over de coronamaatregelen vormt een belangrijk onderdeel van de campagne. Trudeau wil vaccinatie verplicht stellen voor sommige beroepen en voor reizigers. Politieke tegenstanders verwijten Trudeau dat hij de verkiezingen heeft uitgeschreven terwijl de pandemie nog voortwoekert om daar zelf munt uit te slaan.

Ook in Nederland vormt de toenemende agressie van corona-ontkenners een probleem, constateert het AD.

,,Door corona is een nieuw soort demonstrant ontstaan”, zegt Leen Spoor, voormalig straatagent en nu bestuurder van de Politieacademie. ,,Licht ontvlambaar en opgebrand… Want het is dus helemaal niet zo dat mensen zich wel kunnen vinden in de maatregelen. De mensen zijn het gewoon beu. Er gaan mensen demonstreren van wie ik het nooit had gedacht, tante Bep uit Drachten, een leraar van een basisschool, die zie je ook allemaal ineens op de bühne. Normale mensen. Je zou zeggen dat die meer voor rede vatbaar zijn. Maar er hoeft maar íets te gebeuren, een aanhoudinkje, en alle frustratie komt eruit.”