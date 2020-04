Verkopers daklozenkranten ten einde raad door coronacrisis

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de verkopers van daklozenkranten. “Dak- en thuislozen worden echt vermeden. Ook wordt afgeraden om met cash geld te betalen”, verklaart hoofdredacteur Frank Dries van het Utrechtse Straatnieuws tegenover RTV Utrecht. Er verschijnen bovendien geen nieuwe nummers van Straatnieuws. “We zijn gedwongen om het distributiecentrum te sluiten omdat we werken met vrijwilligers en zij hebben een kwetsbare gezondheid.”

Het Utrechtse Straatnieuws is niet de enige daklozenkrant die in de problemen zit. Ook het Amsterdamse Z! meldt dat de verkopers op dit moment nauwelijks kranten verkopen. Natascha Frensch, hoofdredacteur Straatnieuws Den Haag/Rotterdam, vreest dat de coronacrisis de ondergang van haar krant kan betekenen. “Ik krijg wanhopige verkopers aan de telefoon die bang zijn dat ze hun huur niet kunnen betalen. Eén van hen was in pure paniek, omdat hij niet kan eten als hij de krant niet kan verkopen”, zegt Frensch.

De straatkranten roepen mensen daarom op te doneren. “Iedere euro is welkom”, schrijft de Amsterdamse straatkrant Z!

Foto: Z!, De Amsterdamse Straatkrant