Verkrachter 46 jaar later veroordeeld na aangifte door dochter die hij verwekte

In de Britse stad Birmingham is in een unieke rechtszaak een man van 74 veroordeeld voor de verkrachting van een 13-jarig meisje. Dat misdrijf beging hij 46 jaar geleden. Hij is nu alsnog voor de rechter gebracht dankzij de aangifte van het kind dat hij bij die verkrachting verwekte. De inmiddels 45-jarige Daisy wist haar biologische vader op te sporen. Via een dna-test werd vastgesteld dat de man inderdaad de vader en daarmee ook dader was.

De jury hoorde ook de belastende verklaring van de moeder van Daisy, die inmiddels 59 is en aanvankelijk af wilde zien van een rol in de rechtszaak omdat ze vreesde het voorval opnieuw te beleven. Ze vertelde dat ze als tiener van haar moeder opdracht kreeg te gaan babysitten bij het gezin van de dader. De man bleek tot haar verrassing gewoon thuis. Hij lokte haar naar de slaapkamer en verkrachtte haar. De 13-jarige raakte in shock en durfde geen aangifte te doen.

Daisy verklaarde gelukkig te zijn met de veroordeling van de dader door de jury maar merkt ook op dat het nooit zo lang had mogen duren voordat er recht werd gedaan. Ze wil gaan werken aan een wetswijziging die de rechtspositie van kinderen geboren uit verkrachting verbetert.

De veroordeelde bleef tijdens de rechtszaak ontkennen. Hij beweerde dat het meisje hem verleid had en weigerde in de rechtszaal excuses te maken voor wat hij heeft aangericht. De rechter stelt later de strafmaat vast.

