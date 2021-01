‘Verlicht de lockdown voor mensen die zijn ingeënt’

Mensen die zijn ingeënt zouden weer meer moeten kunnen. Dat zegt de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas in een interview met Bild am Sonntag. “Als er alleen maar gevaccineerde mensen in een restaurant of bioscoop zitten, kunnen ze elkaar niet in gevaar brengen”, meent Maas.

De minister van Buitenlandse Zaken heeft geen steun voor zijn plan binnen de Duitse regering. De minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer waarschuwde eerder dat het versoepelen van de maatregelen voor gevaccineerden voor een tweedeling in de samenleving zou kunnen zorgen.

De conservatieve Griekse premier Kyriakos Mitsotakis pleit voor de invoering van een Europees vaccinatiepaspoort. Europeanen die zijn ingeënt, zouden daarmee vrij kunnen reizen. Het Griekse plan wordt komende week besproken tijdens een videotop.

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft positief gereageerd op het voorstel. De voorzitter van de Europese Raad Charles Michel wilde zondag bij Buitenhof niet uitsluiten dat er een vaccinatiecertificaat zal komen. Tweede Kamerlid Renske Leijten en oud-PvdA-leider Job Cohen zeiden in dezelfde uitzending dat de nadruk moet liggen op het zo snel mogelijk vaccineren van zoveel mogelijk mensen.